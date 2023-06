El vestido midi más lady de Carmen Lomana que todas quieren llevar con zapatos de tacón sensato

Carmen Lomana sigue siendo nuestra máxima inspiración diaria en Madrid. Pero el buen tiempo y la primavera han llegado, y con ello lo socialite ha rescatado de su vestidor estas sandalias de tacón cómodo doradas que no se quitó en todo el verano pasado y ahora también estás amarillas que nos han enamorado. Porque para nosotras hablar de zapatos siempre es una gran noticia, por algo somos las Carrie Bradshaw aquí tecleando en Madrid mientras el resto os tomáis el café. Pero es que la ocasión se lo merece, porque en el cielo de las sandalias seguro que se encuentran estas sandalias amarillas de tacón sensato que acaba de estrenar nuestra querida Carmen Lomana para maravillarnos con un look de lo más cómodo y en tendencia para esta primavera 2023. Porque si ayer vivíamos en bucle con los estilismos más tendencia de Shakira en la Fórmula 1, Tamara Falcó en su nueva despedida de soltera o Paula Echevarría con vestido de crochet, hoy nos centramos en el estilismo lady de Carmen Lomana con este maravilloso vestido de cuadros en blanco y negro con falda de vuelo.

Y otro día más Carmen Lomana nos deja uno de esos looks que son elegancia pura. Ya es definitivo, no hay día que Carmen Lomana no nos sorprenda con un vestido o una falda negra más bonita que el del día anterior. Por eso, en la redacción de Lifestyle, la acabamos de nombrar la reina de los total looks blacks durante todo el año.. Si este verano nos enamoró con el vestido cut out de la colección de Tamara Falcó que encima está rebajado, en septiembre con un vestido negro de lo más elegante que nos recuerda a Audrey Hepburn en ‘Desayuno con Diamantes’, hoy lo ha hecho con un conjunto de cuadros y falda de vuelo de Dolce&Gabanna para ir a su centro de belleza de confianza Madrid. Y es que no hay estación del año que se le resista a nuestra querida Carmen Lomana para seguir siendo una de las mujeres más elegantes de España y esta vez con un look que nos ha enamorado.

Un vestido que Carmen Lomana ha combinado con un cárdigan negro con flores bordadas en amarillo, a juego con sus sandalias de tacón sensato.