Moda
Compras de Zara, Mango y Sfera para comenzar octubre con mucho estilo
Este mes se convierte en el perfecto para hacer el cambio de armario oficial donde buscamos piezas que se adaptan al cambio de temperaturas sin perder el buen gusto
Querido 1 de octubre. No es un día cualquiera, sino el inicio oficial de la transición de nuestro fondo de armario. Adiós prendas de crochet, chanclas de dedo o capazos. Bienvenidas gabardinas, botas cowboy o jerséis de punto fino. Las semanas cortas han llegado acompañadas de las bajas temperaturas con el desafío de conformar looks de entretiempo versátiles, funcionales y un toque en tendencia. El otoño no solamente invita a recurrir a capas, capas y más capas, sino a nuevas texturas, materiales, colores acogedores o siluetas que otorgan la máxima personalidad al estilismo.
Nosotras ya nos hemos concienciado de ello, de la misma manera que las marcas de moda con el lanzamiento de nuevos must haves. Grandes firmas low cost de gran calibre como Zara, Mango o Sfera no han perdido ni un minuto en tener en cuenta lo que más se llevará este otoño para hacernos devorar con sus prendas de vestir, accesorios o calzados. No solamente observamos arriesgo en nuevos patrones, estampados o detalles, sino también reinterpretan los clásicos de los más clásicos adaptados a lo que siempre funciona a estas alturas del año. Sustituiremos los colores más suaves, como el rosa empolvado o el celeste bebé, por los más tierra o neutros que dan una sensación cozy. De la misma manera, seguiremos viendo los estampados, como los lunares, las rayas o el floral, así como los cortes oversize que conquistarán tanto las calles como los ámbitos más laborales o festivaleros.
15 compras perfectas para comenzar octubre
Lo que buscamos este otoño es la absoluta comodidad y versatilidad, pero sin perder de vista las tendencias actuales. En sí, aquellas piezas que nos ayudan a transformar nuestro vestidor, pero que siguen siendo útiles en el siguiente año sin necesidad de cambiar de idea ni de gusto. Desde los vaqueros rectos de toda la vida hasta los trajes sastre que te visten en menos de un minuto o unos vestidos bohemios que no es nada efímero. La clave de éxito es seleccionar prendas que se adapten a diferentes momentos del día y a sus respectivos grados sin ser nada aburridas. A continuación, reunimos 15 compras de Zara, Mango y Sfera que son perfectas para comenzar octubre.
Kimono estampado, de Zara (80 euros)
Mules, de Zara (36 euros)
Blazer de espiga, de Zara (70 euros)
Pantalones de espiga, de Zara (46 euros)
Blusa bohemia, de Zara (36 euros)
Cárdigan con fular, de Mango (40 euros)
Camisa de rayas, de Mango (30 euros)
Gabardina en caqui, de Mango (180 euros)
Botas de tacón, de Mango (120 euros)
Vaqueros con costuras, de Mango (30 euros)
Falda de flecos, de Sfera (50 euros)
Vestido con bordados, de Sfera (60 euros)
Blusa de nido de abeja, de Sfera (40 euros)
Bolso en chocolate, de Sfera (28 euros)
Camiseta de rayas, de Sfera (16 euros)
Octubre es perfecto para hacer un cambio de aires en el armario y marcas como Zara, Mango o Sfera se convierten en los mejores aliados. Todas estas opciones de compras son una fusión entre la versatilidad y comodidad adaptadas al cambio de temperaturas al que nos enfrentaremos estas semanas.
