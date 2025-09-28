Los pantalones más virales de Zara los tiene Ayuso y así los combina para ir a la oficina en Murcia

Hemos fichado los nuevos pantalones de Isabel Díaz Ayuso en una mañana de comparecencia en Murcia. Los looks de oficina de la política del Partido Popular están dando mucho de qué hablar desde que volvió de vacaciones a finales de agosto. Faldas lápiz, tops estampados de efecto rejuvenecedor o el regreso de sus botas altas favoritas. Ahora, debemos hablar de una nueva prenda de vestir que está siendo viral en las redes social y que ahora ha llevado Ayuso con mucho estilo.

Las bajas temperaturas en Madrid durante esta semana han hecho que nos instalemos en el verdadero otoño, dando la bienvenida a los jerséis de punto fino o las blazers versátiles que se convierten en nuestro mejor aliado a estas alturas del año. No obstante, el calor de Murcia ha obligado a que Ayuso saque a relucir sus must haves para conformar un estilo arreglado y sofisticado, como bien nos tiene acostumbrados. Porque desde que se proclamó presidenta de la Comunidad de Madrid ha utilizado la moda como una herramienta de poder con la que transmite seguridad, autoridad y una declaración de intenciones.

El nuevo look de oficina de Ayuso

Como decíamos, Ayuso ha comparecido esta mañana de domingo junto con Feijóo y otros integrantes del PP en Murcia en relación con las medidas en materia migratoria. Para ello, ha vuelto a seleccionar una propuesta estilística correcta, sobria y perfectamente profesional. Como suele hacer, se ha decantado por las tonalidades neutras como un claro éxito que siempre funciona en este tipo de ocasiones. Comenzamos con un top de cuello ligeramente subido, sin mangas y ajustado al cuerpo en beige, que ayuda a resaltar su tez bronceada. Lo ha combinado con unos pantalones con pliegues delanteros de Zara en marrón y zapatos de tacón cómodos.

Se trata de una combinación fetiche a la que suele recurrir Ayuso, puesto que es cómoda, infalible y no se tiene problemas a la hora de combinar. En cuanto a accesorios, ha estado exento de ellos, únicamente con el clásico reloj en la muñeca derecha y ha presumido de su melena clavicut ondulada.

Los pantalones más virales de Zara

Como decíamos, Ayuso se ha comprado uno de los pantalones de Zara más virales en las redes sociales. Son perfectos para la oficina, pero también para deslumbrar sobre el asfalto con un gran abanico de posibilidades. Elegantísimos, cómodos y estilizan la figura, como bien ha demostrado esta mañana. Destacan por tener la cintura alta, las perneras anchas y dos pliegues delanteros que ayudan a ganar volumen en el look. Actualmente están disponibles por 50 euros en todas las tallas, pero podrían agotarse en cuestión de segundos dado que no paramos de verlos.

Pantalones con pliegues delanteros, de Zara (50 euros)

Pantalones con pliegues delanteros. Zara

Ayuso siempre está atenta a las tendencias y esta es una de ellas. De los creadores del vestido lencero más buscado de Zara, ahora tenemos los pantalones de pliegues delanteros que toda sabia de la moda no dudaría en hacerse con ellos.