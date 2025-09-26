Solo Rocío Osorno podría hacer elegantes los pantalones más arriesgados de Zara

Rocío Osorno vuelve a demostrar por qué es una de las influencers más influyentes de la moda en España. La sevillana se ha convertido en referente de estilo gracias a su capacidad para transformar cualquier prenda en un look de éxito. Y esta vez lo ha vuelto a hacer con una de las piezas más difíciles de llevar de la nueva colección de Zara: el pantalón bombacho de lentejuelas de la línea ZW Collection.

Un diseño que, a primera vista, puede parecer arriesgado y difícil de combinar, pero que en manos de Rocío se convierte en un estilismo elegante, sofisticado y con un toque de vanguardia que lo hace irresistible.

El pantalón más atrevido de la temporada

La prenda en cuestión es el pantalón bombacho de lentejuelas de Zara Woman Collection, disponible por 99,95 euros. Se trata de un modelo de tiro medio con cintura de pliegues en tejido satinado, bajo abullonado con puño y una aplicación de lentejuelas en toda la superficie. Además, cuenta con un forro corto interior y cierre de cremallera oculta en la costura, lo que aporta comodidad sin renunciar al brillo espectacular que tanto lo caracteriza.

No es un pantalón pensado para pasar desapercibido. Su caída fluida y el acabado en paillettes lo convierten en una prenda de impacto, perfecta para eventos de noche, fiestas y ocasiones en las que el look sea protagonista absoluto.

El look de Rocío Osorno en el evento de Pandora

Rocío eligió este diseño para asistir al evento de Pandora, donde se convirtió en una de las más fotografiadas de la noche. La influencer apostó por combinarlo con un top negro asimétrico de cuello alto, que aportaba sobriedad y equilibraba el brillo del pantalón.

El resultado fue un conjunto que fusionaba sofisticación con modernidad, un mix que define a la perfección su estilo. Para completar el look, lució el pelo recogido en una coleta alta con ondas marcadas gracias a ghd, logrando un peinado diferente y con efecto rejuvenecedor.

Cómo llevar el pantalón bombacho de lentejuelas

Aunque se trata de una prenda con mucho carácter, Rocío Osorno demuestra que puede ser versátil si se combina de la manera adecuada. Para un look de noche, la mejor opción es acompañarlo de tops lisos y prendas superiores en negro, blanco o tonos neutros que equilibren el exceso de brillo. Unos tacones minimalistas y accesorios discretos serán suficientes para redondear el estilismo.

Pantalón lentejuelas. Zara

Para quienes buscan un aire más casual y desenfadado, es posible combinarlo con camisetas básicas y chaquetas de cuero, aportando un contraste muy actual. Eso sí, la clave está en dejar que el pantalón sea el protagonista.

Rocío Osorno, la embajadora de los looks imposibles

No es la primera vez que la sevillana convierte en tendencia una prenda que parecía “imposible” de llevar. Con miles de seguidores pendientes de cada uno de sus estilismos, Rocío ha demostrado tener el don de transformar lo arriesgado en deseado. Y con este pantalón bombacho de lentejuelas de Zara lo confirma: solo ella podía hacerlo elegante y sofisticado.