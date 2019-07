Los zapatos y la imaginación

¿Cuándo un zapato no es solo un zapato?

Los Zapatos de tu Boda

Creada en 2015, es un modelo de negocio innovador con una presencia exclusiva online cuyo objetivo principal es ofrecer lo último en calzado nupcial, desde lo más modernos, hasta los más clásicos, románticos o vintages. Todo ello con la ventaja de no tener que salir de casa, y asesorada en todo momento por un departamento creado en exclusiva para una atención personalizada que resuelve todas las dudas ayudando a elegir los zapatos que mejor se ajusten al look seleccionado. Sea cual sea tu estilo, en la web de Los Zapatos de tu Boda, gracias a la gran variedad que posibilita una tienda online, encontrarás ese modelo que al calzártelo, te haga sentir la Cenicienta de tu particular reino.