David Catalán nos cuenta cómo es diseñar los uniformes del hotel más glamuroso (e instagrameado) de toda Ibiza

Del hotel donde los sueños se cumplen, al diseñador que está cumpliendo sus sueños. Esa es la unión entre David Catalán y Ushuaïa Ibiza Beach Hotel. Sí, el hotel más instagrameable y glamuroso de Ibiza, y mira que hay competencia. Un hotel que apuesta por el lujo y la moda, y para esta temporada ha ido un paso más allá para dejarnos a todos con la boca abierta. Mercedes-Benzy Ushuaïa Ibiza Beach Hotel han adelantado el comienzo del verano presentando los nuevos uniformes que vestirá el personal del hotel durante la temporada estival de 2023, firmados por el diseñador David Catalán. De inspiración moderna y vanguardista, las piezas diseñadas por el creador riojano, ganador del premio Mercedes-Benz Fashion Talent en 2014, están realizadas con materiales sostenibles, en línea con los valores de la marca de automoción y del resort. Y nosotras hemos querido acompañarlos durante 24 horas en Ibiza para poder ver y tocar de primera mano estos nuevos uniformes, además de comprobar la buena acogida por parte de los trabajadores, y lo guapos que están. Aunque con el cásting que hace en Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, esto último, tampoco era difícil. Pero os tenemos que confesar que David Catalán se ha pasado el juego, y nos ha enamorado con esta colección que nosotras llevaríamos hasta a la calle. Y es que los nacidos en el 89, tenemos mucho talento, y no lo digo porque una que aquí escribe sea del mismo año (guiño, guiño). ¿El 'crush' de este viaje de prensa? La sudadera 'tie dye' del nuevo uniforme de Ushuaïa Ibiza Beach Hotel.

La colección‘Ushuaïa by Mercedes-Benz Fashion Talent David Catalán’ es el sueño de un verano en Ibiza, sus colores se funden con el mar y la decoración de la fachada del lujoso hotel. Por eso, el diseñador se ha mostrado muy feliz con el resultado de estos uniformes, que define como una mezcla entre smart casual y puro diseño. “He conseguido fusionar el estilo divertido y libre de la isla y la visión moderna de mi marca, conservando el estilo vanguardista de las últimas colecciones y dándole un toque atrevido, acorde con las sensaciones que nos transmitían Ibiza y su vida nocturna”. Y nosotras no tenemos dudas, era la persona más adecuada para transmitir el espíritu del hotel donde se cumplen los sueños, el de la isla más mágica y boho de todas. ¡No te pierdas la entrevista de Lifestyle a David Catalán!

¿Qué tal David? Primero de todo, cuéntame como te llegó esa llamada para decirte que habías sido elegido para hacer los uniformes de Ushuaïa Ibiza Beach Hotel y si querías subirte al barco.

Me llamaron y estaba comiendo con unos amigos en la playa, todo muy normal (risas). Me dijeron que había una propuesta para hacer los uniformes de un hotel de lujo en Ibiza, pero sin decirme el nombre, para preguntarme cuál serían mis peticiones para llevarlo a cabo. Dije que si era un buen hotel y que si la propuesta se adaptaba a mi marca, que sin pensarlo.

Pero tú te habías imaginado alguna vez creando unos uniformes. Porque hemos visto a otras diseñadoras como Teresa Helbig vestir a Iberia, otros han vestido la botella de Mar de Frades...

Siempre había soñado con hacer uniformes, así que si Iberia me quiere llamar aquí estoy. Aunque últimamente apuestan más por diseñadoras femeninas, pero si quieren apostar por David Catalán, aquí estoy. Pero siempre lo he pensado, desde que gané el premio Mercedes-Benz Fashion Talent en 2014, lo tenía en mente.

¿Y cómo ha sido trabajar con Ushuaïa Ibiza Beach Hotel desde que cerrasteis el acuerdo para llevar acabo los uniformes?

Pues desde la primera reunión, surgieron muy buenas sinergias que nos llevaron a seguir adelante con el proyecto. Es cierto que ha supuesto un gran reto para mí porque es la primera vez que me hago cargo de los uniformes de un hotel, pero, gracias a la ayuda de todas las partes, el resultado ha sido el esperado y estoy muy contento. No ha podido ser más fácil trabajar con ellos, no puedo estar más orgulloso y más ahora que llevo aquí una semana y puede ver a todo el equipo lucir los uniformes y ver como se acercan y me dan las gracias por dejar de vestir de negro. Están encantados, y como diseñador eso es una gran satisfacción.

No me extrañan que estén encantados. Yo me los pondría hasta para ir por la calle, como un outfit más.

(Risas) No eres la primer que me lo dice, y esa era la idea al hacerlos, que fueran más que un uniforma al que estamos acostumbrados.

¿En qué te has inspirado al diseñarlos?

En el diseño han influido los referentes de mi firma, los que siempre tenemos en cuenta a la hora de crear nuevas prendas, pero han sido clave las ideas que aportó el equipo de Ushuaïa; ellos conocen el espíritu y la vida de Ibiza mejor que nadie y he tratado de combinar, con coherencia, los referentes de David Catalán con elementos y lugares icónicos de Ibiza. De esta manera, hemos conseguido una fusión entre el estilo divertido y libre de la isla, y la visión moderna de la marca David Catalán. Sobre todo pensando en la comodidad y el confort de los trabajadores ha sido el principal requisito durante todo el proceso de diseño y, por esa razón, encontramos cortes oversize, tejidos y elementos elásticos que facilitan el uso de las prendas, así como su lavado.

Y en la línea de lo que comentábamos hace un momento. ¿Habéis pensado verde los uniformes o parte de ellos, como las sudaderas o camisetas del beach club? Como parte del merchandising del hotel...

Pues eso lo tenemos que hablar en las próximas semanas. ¡Te has adelantado! (risas). Tenemos más proyectos abiertos...

Si ahora viajamos hasta 2014, ¿qué ha cambiado de tu idea del mundo de la moda y de la industria?

A ser realista, sobre todo, y no dejar que me tomen el pelo. Lo típico de "me lo dejas, me lo prestas", y nunca más lo vuelves a ver. Dinero que te deben, que no te van a pagar nunca más. El dinero lo consigue todo en este mundo y tendría un colchón mucho más grande si hubiera confiado menos.