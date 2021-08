Ay amigas, 3 días en IBIZA es el PLANAZO que necesitamos para reconciliarnos con el MEJOR VERANO de nuestras vidas (y va a ser este)

“Lo que daría porque vuelvas, que por Ibiza conmigo te pierdas”. Sí, amigas en ese mood estamos. Igual que diría la canción, necesitamos volver a Ibiza, que no se acabe el verano y que se muera septiembre a vuestro lado. Pero oye, que aunque parezca poco, tres días en Ibiza no han servido para reconciliarnos con la vida. Eso sí, obviamente, no han sido tres días cualquiera. Han sido tres días de ensueño, de la mano de los mejores y con la mejor compañía. ¿Qué más se puede pedir? Pues compartirlo con vosotros, y es que ya sabéis que nosotras seguimos al pie de la letra lo que dice La Vecina Rubia. Y si compartir es de guapas, aquí estamos nosotras para compartiros nuestro viaje a Ibiza.

Que como diría Carlos Sadness, “vamos a morirnos de la risa, perdidos en la isla morenita”. Y quién dice isla morenita, dice Ibiza. Después de un año tan duro es lo que necesitamos. Vivir el mejor verano de nuestras vidas, con toda las precauciones y cumpliendo todas las exigencias sanitarias. Pero sin dejar de disfrutar. Sí, el verano ha llegado. Volvemos a pisar la playa. Volvemos a abrazarnos. Y ha vuelto Ibiza. Y nosotros hemos vuelto de la mano de los mejores: Ushuaïa Ibiza Beach Hotel y Hard Rock Hotel Ibiza. Porque aunque no lo creas, Ibiza es mucho más que fiesta. Y ellos nos lo han demostrado.

¿Quieres disfrutar de una escapada mágica a Ibiza? Aquí os dejamos nuestros grandes descubrimientos y... “no se me olvida esa noche en Ibiza”.

Ushuaïa Ibiza Beach Hotel: un amor de verano

Amigas, Ushuaïa Ibiza Beach Hotel está de vuelto. Y es mucho más que fiesta y música ‘non stop’ 24 horas. Y os lo decimos de primera mano. Que oye, a mi también me costaba la idea de estar escuchando música de ese estilo todo el día, pero ni mucho menos es la realidad. Es más, cuando lleves unas horitas en el hotel, se habrá convertido en la perfecta banda sonora del mejor verano de vuestras vidas. ¿Una escapada con amigas a Ibiza? ¿O una romántica y sexy con tu chico o nuevo ligue veraniego? Este es tu hotel. Porque Ushuaïa Ibiza Beach Hotel es como esos amores veraniegos que te marcan de por vida y a los que siempre quieres volver.

Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, ubicado en Playa d’en Bossa ha regresado con más fuerza que nunca y dejando claro que es mucho más que fiesta. El estilo vanguardista y sexy de Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, combinado con su carácter trasgresor y un servicio exquisito, hacen de él un hotel excepcionalmente único. Su selección de lujosas habitaciones y suites, se adaptan a todos los estilos y caprichos, incluso para los más exigentes. Su privilegiada ubicación a pie de playa y su ambiente selecto, junto a la aplicación de las últimas tecnologías, garantizan una experiencia única. ¡Una fantasía, amigas!

¿Lo mejor? No te hará falta salir del hotel. Ushuaïa Ibiza Beach Hotel cuenta además con una más que sorprendente variedad gastronómica, con propuestas como Montauk Steakhouse Ibiza, que este año apuesta por unir entretenimiento y fine dining, The Beach by Ushuaïa Ibiza o The Oyster & Caviar Bar. Además, para quienes no conciben una escapada sin gozar de un desayuno excepcional, el famoso The Unexpected Breakfast se convertirá en un imprescindible. ¿Recomendación? No te vayas sin probar sus donuts, confieso que me desayuné tres del tirón. Por no hablar de su noria de golosinas. Ponme una noria así, y me caso.

¿Y la piscina? Además de hacerte las fotos más instagrameables que van a ser la envidia de tus amigas, vas a beber y comer como en tus sueños. The Beach by Ushuaia Ibiza, junto con la aclamada piscina ubicada en The Tower serán el lugar de referencia de este verano para quienes busquen volver a disfrutar con la música de los mejores DJs de Ibiza en un ambiente descarado y sexy al más puro estilo Ushuaïa Ibiza. La carta de cocktails más atrevida, los trajes de baño más sensuales y el ambiente más excitante a pie de playa, y con las mejores vistas sobre Playa d’en Bossa, para que el verano regrese tal y como lo esperábamos. ¡Tendencia, glamur y verano!

Hard Rock Hotel Ibiza: para la familias más disfrutonas

Si Ushuaïa Ibiza Beach Hotel es nuestras gran recomendación para una escapada con amigas o un ligue, Hard Rock Hotel Ibiza es nuestro ‘place to be’ para las familias más disfrutonas y las parejas que quieran celebrar su amor. El icónico Hard Rock Hotel Ibiza, ubicado en la conocida Playa d’en Bossa en Ibiza, está pensado para los viajeros que sólo se conforman con experiencias épicas.

Hard Rock Hotel Ibiza ofrece una magnífica variedad de servicios de ocio y gastronomía, entre los que se encuentra el reconocido The Beach at Hard Rock Hotel Ibiza, que propone disfrutar de unos tentadores cócteles a pie de playa al más puro estilo Hard Rock. El hotel cuenta, además, con una cuidada selección de restaurantes, entre los que destacan Tatel, Sublimotion y el increíble skylounge, The Ninth, desde el que disfrutar de unas vistas inmejorables sobre el mar. ¿Lo mejor? Que tampoco tendrás que salir del hotel para disfrutar al máximo de la experiencia.

¿Una experiencia única? No os podéis perder ‘Change the way’, una actividad que presenta dos rutas diferentes por toda la isla, con un Jeep todoterreno. ¡La mejor manera de conocer Ibiza!

Para los viajeros que buscan relajarse y dejarse llevar por la divertida atmósfera del hotel, Hard Rock Hotel Ibiza, cuenta en sus instalaciones con dos piscinas y dos espacios únicos dedicados al bienestar, Rock Spa y Body Rock, el exclusivo gimnasio de Hard Rock Hotel Ibiza. Vacaciones sin dejar de cuidarse, amigas.