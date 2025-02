Si lo dice Carmen Lomana es que ya no tenemos ninguna duda de que el traje marrón es el nuevo negro

Carmen Lomana empieza esta semana de febrero en Madrid con un 'total look' marrón de esos que no pueden ser más elegantes para ir a la oficina, o a un evento. Porque si el otro día nos conquistaba con un abrigo crop de pelo, hoy lo hace con el traje marrón más tendencia. Desde hace varias temporadas, el pantalón amplio o wide leg se posiciona como la prenda del momento. Desde que los pitillos anunciasen su muerte (una muerte con resurrecciones intermitentes), los pantalones anchos y cómodos no han dejado de ganar peso especialmente de cara a este invierno 2025 como los luce la socialité.

Porque si hay un color tendencia este invierno 2025, es el marrón, y Carmen Lomana lo sabe, como el otro día Vicky Martín Berrocal o Tamara Falcó. El marrón es el eterno color del invierno, y la diseñadora lo tiene claro y se ha marcado un 'total look' en este tono con pantalones muy anchos que se han convertido en sus favoritos en las últimas semanas. Está claro, todas las mujeres elegantes necesitan un pantalón ancho o palazzo este invierno en su armario. El color más deseado del año ya se ha colado en el armario de Carmen Lomana, estamos hablando del 'Mocha Mousse' o también conocido como el color Pantone 2025. Desde las mujeres que más saben de moda a nuestras influencers de cabecera, todas han avalado al que promete (si no ha pasado ya) asaltar el trono cromático este año y nuestra royal más fashion no podía ser menos. Hablar del color 'Mocha Mousse' es hablar de un tono cálido, con matices terracota que evocan confort, elegancia y un aire neutral perfecto para cualquier combinación.

Carmen Lomana. Instagram

Porque si lo dice Carmen Lomana, ya no tenemos ninguna duda de que el marrón es el nuevo negro este invierno.