Solo necesitamos unos pantalones anchos con pinzas como los de Carmen Lomana para ser la más elegante de la oficina

Carmen Lomana empieza este miércoles frío de febrero en Madrid con un 'total look' negro de esos que no pueden ser más elegantes para ir a la oficina, o a un evento. Porque si el otro día nos conquistaba con un abrigo crop de pelo, hoy lo hace con los pantalones anchos de pinzas que no puede ser más tendencia. Desde hace varias temporadas, el pantalón amplio o wide leg se posiciona como la prenda del momento. Desde que los pitillos anunciasen su muerte (una muerte con resurrecciones intermitentes), los pantalones anchos y cómodos no han dejado de ganar peso especialmente de cara a este invierno 2025 como los luce la socialité.

La historia de los pantalones femeninos se remonta a principios del siglo pasado cuando, después de que algunas mujeres causaran auténtica polémica –e incluso fueran víctimas de violencia– al ponerse bombachos en los años diez, su uso se fuera haciendo admisible en la década de los 20. Parte de la culpa la tuvo Gabrielle Chanel, que rescató para la mujer varias prendas típicamente asociadas al armario masculino. Entre ellas, por supuesto, los pantalones anchos. Y ahora es Carmen Lomana la que los recupera como tendencia de este invierno 2025 con este modelo ancho que ha combinado con jersey de cuello alto negro, top a juego y perlas.

Una prenda de abrigo de esas que todas asociamos al fondo de armario de nuestras abuelas, pero que ahora ha vuelto con más fuerza para colarse en el armario de la temporada hasta de las chicas de 20 años. El abrigo de pelo es la opción perfecta para acompañar estilismos festivos, pero también se adapta a un día en la oficina. Y Carmen Lomana lo ha combinado en su look de noche de cumpleaños con la máxima elegancia y glamur.