Domingo de Ramos 2025: 20 looks de Zara y Mango para ser la mejor vestida como Rocío Osorno

Solo quedan 14 días para que arranque la Semana Santa, y como mujer previsora vale por dos, Rocío Osorno ya nos ha dado toda la inspiración que necesitamos para hacer nuestra maleta. O más concretamente, se ha ido de compras a Zara y Mango para dejarnos diferentes looks para ser la mejor vestida del Domingo de Ramos en Sevilla, pero nosotras sobre todo nos hemos enamorado de este look de un vestido de lunares de Mango, que no puede ser más tendencia, y también puedes reutilizarlo para la Feria de Abril 2025.

Porque si eres de las que nunca sabes cómo tienes que vestirte en estos días tan concretos de la Semana Santa, la influencer sevillana nos ha dado las claves con estos looks de lo más estilosos y en tendencia. El domingo de ramos puede vivirse de muchas maneras. Muchas personas lo aprovechan para pasarlo en familia, con amigos o con la pareja disfrutando del buen tiempo, haciendo un viaje, otros no se pierden las procesiones. Si eres de las que le encanta estrenar ropa en este día tan señalado, este Reels de Rocío Osorno es toda la inspiración que necesitas para empezar a preparar todos tus estilismos para este Domingo de Ramos 2025 que cae el 13 de abril.

Cómo vestir el Domingo de Ramos con looks de Mango y Zara

Sea cual sea tu plan de Domingo de Ramos, estos estilismos de Zara y Mango pueden adaptarse a tu look más o menos arreglado. Puedes añadirles chaquetas tipo blazer, zapatos de tacón cómodos, sandalias planas, alpargatas, o simplemente hacerlo con las combinaciones que ha hecho Rocío Osorno. ¿Nuestro favorito? El vestido palabra de honor, fruncido y con lunares de Mango, como el que ayer os hablábamos al más puro estilo 'Pretty Woman'.

"Los trajes, monos y faldas midi siempre son acierto pero también la opción de pantalón de vestir con una blusa mona queda ideal y es comodísims. Siempre tonos alegres, blancos, pasteles o neutros y a la hora del calzado dependerá de tu plan de Domingo de Ramos, si vas a un balcón o silla, una sandalia de tacón cómoda es perfecta y si vas a la calle a ver las cofradías mejor unas cuñas. Si tenéis alguna duda os leo y en breve subo ideas de look para el resto de la Semana Santa", explica Rocío Osorno en este Reels de Instagram.