Tenemos en Mango la reinterpretación del vestido viral de Julia Roberts en ‘Pretty Woman’

Las comedias románticas no solamente han cautivado toda nuestra atención a causa de la trama idílica, sino también porque nos han dejado una serie de vestimentas icónicas en la historia de la moda. El vestido amarillo de Kate Hudson en Cómo perder a un chico en 10 días. El little black dress de Meg Ryan en Cuando Harry encontró a Sally. O el vestido de lunares en chocolate de Julia Roberts en Pretty Woman (entre otros muchos). Y justamente este es el motivo de escribir este artículo, porque hemos encontrado la alternativa similar perfecta para las invitadas de primavera de este año.

Una de las tendencias de primavera-verano 2025 es el estampado de lunares, por lo que no nos puede venir mejor la situación para comentar el look icónico del papel que interpreta la actriz estadounidense. A todo ello, tenemos claro que pasen los años que pasen, el vestido de lunares que Julia Roberts llevó en la escena del hipódromo en la película dirigida por Garry Marshall siempre será tendencia en cada temporada. Es favorecedor, básico, funcional y protagoniza una tonalidad que sienta bien a todo tipo de tipo de piel o color de cabello. Asimismo, es perfecto tanto en el campo de los looks de invitada como en el del street wear u oficina. Por lo que, tenemos muchas pruebas y cero dudas de que estamos hablando de un básico de fondo de armario que merece la pena invertir para salvarte de muchas situaciones (además para ser destacada en cualquier lugar).

Vestido de lunares de Julia Roberts en 'Pretty Woman'. Gtres

La buena noticia de este artículo se basa en que Mango ha vuelto a hacer de las suyas y ha lanzado uno de los vestidos de invitada perfectos para crear sensaciones en bodas, bautizos o comuniones. Además, ahora que estamos cerca de la Feria de Abril, podemos confirmar que se trata de una de las alternativas más acertadas si no quieres vestirte con trajes de flamenca. Nos estamos refiriendo de un vestido de corte midi, cuello halter, pequeña y sutil abertura en el escote y sin mangas de estampado de lunares en chocolate y blanco.

Un diseño de lo más sencillo para guardarlo como fondo de armario para cualquier cita. Eso sí, el toque glamuroso viene acompañado de un sinfín de pedrería que ayuda a conseguir un resultado más elegante, refinado y distinguido.

Vestido de lunares, de Mango (350 euros)

Vestido de lunares. Mango

El vestido de lunares de Mango es una opción perfecta al que luce Julia Roberts en Pretty Woman. Por lo que, si eres una gran amante de la comedia romántica y has soñado con tenerlo tanto como nosotras, es tu oportunidad perfecta.