Ella es Alba Melendo, la estilista que ha convertido a Aitana en la reina del pop español sobre el escenario

La nueva gira de Aitana no solo está revolucionando los escenarios, también lo está haciendo en cuestión de estilo. La artista catalana ha apostado por un vestuario que refleja su evolución personal y artística, y detrás de cada look que ha lucido, desde que arrancó el pasado 19 de julio en Barcelona hasta sus recientes conciertos en Madrid que empieza hoy, está la figura de una estilista tan discreta como brillante: Alba Melendo.

Con una carrera consolidada en el mundo editorial y de la moda, Alba ha firmado portadas con nombres como Kylie Jenner o Paris Hilton, pero ahora ha decidido dejar su sello personal en el universo del pop español de la mano de Aitana. La estilista ha confesado en distintos pódcast cómo se planteó el vestuario de la gira: desde el análisis del tracklist hasta la concepción de cada estilismo como una pieza clave en la narrativa del show.

Así trabaja la estilista de Aitana para los conciertos

Alba explica que su metodología parte de entender al milímetro el concierto. Escucha el orden de las canciones, identifica los momentos de más energía, los temas más íntimos y, sobre todo, busca formas de jugar con los looks para que cada aparición de Aitana tenga una razón visual y emocional. “Para mí es muy importante que los looks sean de ‘stage’. Odio cuando un look de escenario se lleva luego por la calle, se pierde la magia”, confesaba en el podcast 'Tómatelo con Vino' de María Fernández Rubíes.

Además, tiene claro su sello personal: “Yo trabajo mucho con strass, soy la reina del strass ahora mismo”, reconocía entre risas. Y esa declaración cobra todo el sentido en cuanto se analizan los estilismos que Aitana ha mostrado en las primeras fechas de su gira.

Los tres looks con los que Aitana conquistó Barcelona

En el Estadi Olímpic Lluís Companys, la cantante ofreció un concierto de casi tres horas con 36 canciones y tres cambios de vestuario que marcaron un antes y un después en su imagen. El primero fue un conjunto blanco, etéreo y casi celestial, con una falda asimétrica de gasa drapeada a mano y un top con cristales de Swarovski y perlas de agua dulce. Un look de auténtica reina del pop que sirvió para abrir la noche con fuerza y delicadeza.

En el segundo cambio, Aitana se enfundó en un body negro efecto piel de Javier Guijarro, diseñador que ha trabajado con Charli XCX y Bad Gyal, que dejaba entrever un sujetador joya y se complementaba con botas de charol y altísimas medias. El tono más roquero del set encajaba a la perfección con este estilismo cañero.

Su tercer cambio de ropa se trató de un vestido en tono royal blue firmado por Luis de Javier y Alba Melendo X Adidas. Un diseño que incluía el logotipo de la marca, así como sus clásicas tres rayas blancas, y que se realizó en látex cortado a láser para simular la textura del encaje

¿Qué veremos en Madrid?

La gira continúa esta semana en el estadio madrileño Riyadh Air Metropolitano, con doble cita esta noche y mañana miércoles. Aunque Alba no ha querido desvelar todos los detalles, ha adelantado que seguirá apostando por brillos, siluetas potentes y estilismos pensados exclusivamente para el escenario. Todo indica que los conciertos en Madrid serán un despliegue de moda en mayúsculas, con una Aitana más empoderada, transformada y luminosa que nunca.