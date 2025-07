Georgina Rodríguez tiene claro que las noches de verano son para vestidos románticos y alpargatas de cuña (muy) alta

Georgina Rodríguez ha vuelto a dejar claro que el estilo y la elegancia pueden ir de la mano incluso en los planes más relajados del verano. La influencer y empresaria ha compartido en sus redes sociales una estampa idílica desde Madrid, rodeada de sus hijas, y con un look que grita summer vibes por los cuatro costados. ¿La clave? Un vestido de flores con escote corazón, silueta femenina y largo midi, combinado con unas alpargatas de cuña XL que estilizan al máximo la figura sin renunciar a la comodidad.

El estilismo elegido por Georgina para esta ocasión es todo un homenaje a la estética romántica y campestre, con ese aire cottagecore que tanto triunfa en los días de calor. El vestido, en un delicado tejido blanco con estampado floral en tonos rosa palo, realza su bronceado y aporta un aire fresco y juvenil que no necesita mucho más para brillar. El escote con forma de corazón y tirantes finos añade un toque sensual muy sutil, mientras que la falda fluida alarga visualmente la silueta. Un diseño que parece sacado de una postal veraniega, perfecto para una cena al aire libre, una tarde de música en directo o una reunión familiar junto a la piscina, como en este caso.

Las alpargatas, su mejor aliada de altura

Pero si hay un complemento que ha acaparado todas las miradas en este look han sido las alpargatas. Georgina ha apostado por un modelo de cuña altísima en tono nude, atadas al tobillo, que suma centímetros y potencia aún más la elegancia del vestido sin caer en lo recargado. Las alpargatas de cuña siguen siendo uno de los calzados estrella del verano, especialmente cuando se trata de eventos más informales en exteriores. Ella demuestra que se pueden llevar con soltura y mucho estilo incluso en contextos familiares, y sin renunciar al glamour.

El look de Georgina. @georginagio

Un look coordinado en clave floral

Además, en las imágenes publicadas, Georgina aparece acompañada de sus hijas, también vestidas con delicados vestidos de flores y lazos rosas, en una escena que rezuma ternura y estilo coordinado. La elección del look parece muy estudiada, apostando por una estética armónica que realza el concepto de unidad y buen gusto. Las niñas, con diseños vaporosos y tonos suaves, complementan a la perfección la imagen de su madre, logrando un mommy & me look muy Pinterest.

Georgina Rodríguez con sus hijas. @georginagio

Aunque Georgina es conocida por lucir prendas de firmas de lujo como Gucci, Louis Vuitton o Hermès, en esta ocasión ha apostado por un estilismo que destaca más por su sencillez y naturalidad que por el logo. Una elección que la muestra cercana, relajada y en sintonía con el ambiente veraniego. Eso sí, sin perder de vista su sello personal: labios nude con gloss, manicura en rojo vibrante y joyas discretas pero muy efectivas.

Una vez más, Georgina Rodríguez demuestra que sabe cómo marcar tendencia sin esfuerzo. Porque si algo tiene claro, es que las noches de verano están para disfrutarlas entre flores, cuñas altas y mucha actitud.