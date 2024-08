Esta es la falda de 250 euros que Tamara Falcó ha metido en su maleta de vacaciones de lujo a Seychelles

No hace falta que los sigan los paparazzi, porque Tamara Falcó e Íñigo Onieva nos están transmitiendo a través de sus cuentas de Instagram, su viaje de lujo a Seychelles porque la mayoría son intercambios o colaboraciones, entonces, si quieren ir gratis o con descuento, no les queda más remedio que hacerlo. La pareja ha tirado la casa por la ventana y se aloja en una villa privada de lujo en el exclusivo Raffles Seychelles. El resort cuenta con todas las comodidades posibles y está ubicado en la costa norte de Praslin, la segunda isla más grande del conocido archipiélago. Un entorno envidiable y paradisíaco donde Tamara Falcó ya nos ha mostrado alguno de sus looks, como esta falda que de momento es nuestra favorita.

Se trata de una falda estampada en rojo y blanco con motivos marinos de Farm Rio, una firma sostenible brasileña. Con más de 20 años de historia, Farm Rio es la marca de ropa y estilo de vida más querida de Brasil. Su historia comenzó en un mercado de moda local independiente de Río llamado Babilonia Feira Hype, donde los fundadores Katia Barros y Marcello Bastos se arriesgaron para lanzar una línea de ropa que reinventara el espíritu femenino, colorista y vibrante de su ciudad. Y no es la primera vez que Tamara Falcó la ha añadido a su maleta de vacaciones. Una falda que puede ser nuestra por 210 euros.

Tamara Falcó en sus vacaciones de lujo. @ionieva

El look brasileño en Seychelles de Tamara Falcó

Si le queremos copiar el look de vacaciones a Tamara Falcó solo necesitamos esta falda estampada de 210 euros que ella ha combinado con una camisa de lino anudada a la cintura, bikini a tono y unas sandalias planas para ir de lo más cómodo en esos días de relax y disfrute de la gastronomía local que están viviendo.

Falda larga Red Ainika Shell, de Farm Rio (210 euros)

Falda estampada. Farm Rio

Tamara nos ha mostrado que están en un resort de lo más exclusivo, Raffles Seychelles, un alojamiento muy cotizado ubicado en la costa norte de Praslin, la segunda isla más grande del archipiélago que se define a si mismo como un “oasis de lujo en mitad del océano indico”.