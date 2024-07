Tamara Falcó de paseo por Madrid con el pantalón de su marca (megarebajado) que ya lució en París

Tamara Falcó, vuelve a sorprendernos con un look impecable, si hace unos días la veíamos de lo más ideal para un día de piscina en casa. En esta ocasión, la socialité nos ha dejado un look perfecto para afrontar con estilo las altas temperaturas de Madrid. Lo de Tamara es saber ser buena embajadora de marca, y es que nos ha vuelto a cautivar con un pantalón de su marca TFP que se llevó en la maleta de su reciente escapada romántica a París, con su marido, Iñigo Onieva.

Esta vez lo ha decidido combinar con un top que no solo destaca por su elegancia sino también por la armonía en cuanto a colores y texturas.

Pantalón pinzas ancho de TFP (rebajado a 69 euros)

Pantalón pinzas TFP

Como veníamos diciendo uno de los protagonistas de este look es el pantalón de pinzas ancho de la propia colección de Tamara Falcó, TFP. Este pantalón, disponible por 69,00 euros (ahorro de 100,00 euros sobre su precio original de 169,00 euros), destaca por su corte clásico y elegante. Está confeccionado en un tejido de color beige, ideal para combinar con una amplia gama de colores y estilos. El diseño de talle alto con trabillas y pierna recta proporciona una silueta estilizada, mientras que las pinzas en el delantero añaden un toque de sofisticación.

Alita cotton navy top de Sophie & Alice (149,95 euros)

Alita cotton navy top Sophie & Lucie

Para complementar el pantalón, Tamara ha elegido el top Alita Cotton Navy de Sophie and Lucie. Este crop top en azul marino con detalles de rayas blancas es perfecto para añadir un toque moderno y chic al conjunto. El escote en V y los hombros marcados crean una silueta favorecedora, mientras que el cierre cruzado con lazos añade un toque de frescura y originalidad.

Este top también cuenta con una falda a juego, lo que lo convierte en una opción versátil para diferentes looks. Sin embargo, la elección de Tamara de combinarlo con pantalones blancos no podría ser más acertada, ya que añade un contraste elegante y atemporal que resalta su estilo personal.

Pendientes Cassandre de Sézanne (60 euros)

Pendientes Cassandre Sézanne

Los accesorios son claves para completar cualquier look, y Tamara lo sabe bien. En esta ocasión, ha optado por los pendientes Cassandre de Sézanne. Estos pendientes de rafia trenzada a mano, con varillas de acero quirúrgico sin chapado en oro, son perfectos para evitar riesgos de alergias y añadir un toque natural y artesanal al conjunto. La rafia es un material frágil y delicado, tejido a mano, que añade un elemento único y especial a cualquier look.

El último look de Tamara Falcó es un ejemplo perfecto de cómo combinar prendas clásicas y modernas para crear un outfit elegante y versátil. Tanto el pantalón de pinzas ancho como el top son piezas clave que no pueden faltar en tu armario esta temporada. Además, unos pendientes de rafia añaden el toque final perfecto para un look sofisticado a la par que veraniego.