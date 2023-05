Estas son las 11 tendencias que hemos detectado tras ver todos los desfiles de la 080 Barcelona Fashion

El desfile de la 080 Barcelona Fashion es una de las citas más icónicas y esperadas de la primavera cada año y es que cada edición va cobrando más y más importancia. Desde el día 2 de mayo hasta el 5, la 080 Barcelona Fashion se ha celebrado en el histórico Recinto Modernista de Sant Pau y son muchos los diseñadores emergentes como Dominnico, Anel Yaos, Reveligion o Paolo Leduc y otros tantos consolidados, entre ellos, Custo Barcelona, quienes lanzaron sus propuestas para esta temporada, dejándonos las tendencias de moda que sin duda prometen convertirse en un imprescindible en nuestro armario. Si bien hace unos meses la Mercedes Benz Fashion Week nos dejaba las tendencias más icónicas que se llevarán este otoño invierno 2023, entre las que destacaron las prendas muy estructuradas, las transparencias -tan icónicas y que no han pasado desapercibidas en estos meses de primavera- e incluso el corte 'cut out', que no dejamos de verlo en todas nuestras tiendas favoritas y que puedes encontrarlos tanto en vestidos, como este mini vestido 'cut out' en blanco de Alba Díaz, un must para aquellos días de fiesta con amigas e incluso la estética Y2K, la cual ha llegado para quedarse con nosotros algunas temporadas más, como el estampado paisley, uno de los icónicos de esta estética, pues María Pombo lució este vestido mini de estampado paisley hace unos días.

Sea como sea, la 080 Barcelona Fashion nos ha dejado a todas las amantes de la moda boquiabiertas, pues las propuestas de los diseñadores no podían ser más arriesgadas, elegantes y muy reivindicativas, pues todos los diseñadores seguían una misma línea centrada en la diversidad (de tallas, funcional, de género y cuerpos), reivindicando no solo el futuro de la moda, si no en el momento presente: la sostenibilidad, la circularidad del textil, la realidad del mundo de la moda y el nuevo rumbo que esta debe de tomar. Por ello, tras observar muy de cerca todas las propuestas de los grandes diseñadores emergentes de nuestro país, hemos detectado las tendencias que más se han repetido y que prometen hacerse un hueco en nuestro armario la siguiente temporada.

Tonos neutros y cálidos: Escorpion

Apostando por prendas de lo más cozy con los clásicos slip dresses de punto, todo enmarcado en ese áurea de tonos neutros como el gris, el beige y el camel.

Corte 'cut out' + transparencias: 404 Studio

Prendas llenas de tejidos transparentes con crochet que dejan entrever la ropa interior con corte 'cut out', es decir, aberturas en puntos estratégicos en distintas zonas del cuerpo.

Estilo romántico: Anel Yaos

Una propuesta en la que predomina los tejidos vaporosos como las sedas y la gasa que contrasta con el neopreno y el terciopelo, siempre con una línea muy romántica.

Mezcla de texturas: Simorra

Una firma que conjuga a la perfección prendas de distintos tejidos como el jacquard, guipur, tweeds con otros tejidos más vaporosos como la seda o el tul.

Knit Wear: Bielo

La propuesta de Bielo basada en prendas creadas a partir de tejido de punto, apostando por la importancia de las técnicas más tradicionales para crear prendas de punto.

Volúmenes: Laretta

Laretta propone una colección llena de volúmenes: volantes, tejidos glamurosos y caídas fluidas cuya paleta cromática es la vencedora: el rojo y el negro.

Brillo: Lebor Gabala

Se trata de una propuesta muy elegante y sofisticada en la que priman los tejidos brillosos, materiales premium y siluetas que favorecen y estilizan la figura.

Estilo underground: Custo Barcelona

Siguiendo un estilo de lo más urbano, con prendas oversize, vestidos con aberturas y prendas asimétricas, Custo Barcelona propone una

Estilo básico: The Label Edition

Prendas básicas de fondo de armario, la firma The Label Edition propone una colección de lo más elegante, atemporal en tonos neutros y tejidos como el vaquero, algodón y lana.

Eclecticismo: Dominnico

La propuesta más arriesgada, Dominnico muestra una colección de lo más rompedora a partir de corsés, prendas en tejido de vinilo y accesorios como correas, apostando por una mujer fuerte y arriesgada.

Estilo barroco: Paolo Leduc

Una propuesta que aúna las raíces españolas del exceso y el estilo más rococó y, por otra parte, las raíces francesas del diseñador que aportan ese toque clásico y artesanal que convierten en una colección basada en prendas recargadas, excesivas y muy ostentosas.

Estas han sido algunas de las tendencias que hemos recogido a partir de la 080 Barcelona Fashion, una de las citas más esperadas de la primavera.