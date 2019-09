Este abrigo de Asos es lo más feo que vas a ver hoy

Todo parecía ir bien. Y eso que es lunes, pero no un lunes cualquiera, el último lunes de verano. Y aquí estábamos llevándolo lo mejor que sabemos en la redacción, cuando de golpe hemos entrado en la web de Asos para echar un ojo a las novedades (para compartir con vosotras, no para comprar)... ¡Y, oh DIOS MIO! ¿Qué se supone que es esto? Aún estamos intentando superarlo.