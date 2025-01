Las fechas de las semanas de la moda que toda ‘fashionista’ debe tener en su radar este 2025

Considera esto como ese asistente personal al que volverás una y otra vez en los próximos meses sin parar si eres de las que temporada tras temporada no se pierde una Fashion Week. De nada. No sé si a ti te ha pasado alguna vez, pero a mi sí, me pongo a buscar cuando serán las fechas de las próximas semanas de la moda y puede pasar un buen rato hasta que consigo tenerlas todas controladas, por eso pensé que sería una buena idea juntarlas todas en un artículo en el que otras amantes de la moda como yo pudieran guardar en favoritos y consultar una y otra vez en los próximos meses.

Y es que parece que fue ayer cuando estábamos deleitándonos con las grandes propuestas creativas para primavera-verano 2025 de las grandes maisons en París o disfrutando de la eclecticidad de las siempre bulliciosas calles de Londres, pero queda menos de una semana para que el street style se traslade a las calles más fashions del mundo, empezando por supuesto por París y su semana de Alta Costura, a la que le seguirán las colecciones prêt-à-porter para otoño-invierno 2025-2026 en cuestión de unos días. Por si necesitas un poco de guía en cuanto a fechas, el calendario de Fashion Weeks se divide en dos períodos principales cada año, en febrero tienen lugar los desfiles que muestran la colección otoño-invierno y en septiembre las de primavera-verano. Vale, ahora que tienes un poco de contexto sobre cuándo tienen lugar las semanas de la moda, vamos a entrar en detalles.

Las Semanas de la moda que no te puedes perder este 2025

Estas son todas las fechas que tienes que añadir en tu calendario para estar al día de los desfiles más esperados del 2025, desde París a Nueva York, pasando por Copenhague, Londres, Madrid, Milán.

Paris Haute Couture Week

La capital de la moda por excelencia se convierte en el epicentro de la creatividad y el lujo con la Alta Costura. Diseñadores como Dior, Chanel o Schiaparelli presentan auténticas obras de arte que redefinen el glamour temporada tras temporada. Para 2025, esta cita imprescindible se celebrará:

Primavera-verano: del 27 al 30 de enero de 2025.

Otoño-invierno: del 7 al 10 de julio de 2025.

Copenhague Fashion Week

La sostenibilidad y la innovación se dan cita en esta semana de la moda que, temporada tras temporada, reafirma por qué el estilo escandinavo es tan codiciado. Estas son las fechas que debes anotar:

Otoño-invierno: del 27 de enero al 31 de enero de 2025.

Primavera-verano: del 4 al 8 de agosto de 2025.

New York Fashion Week

La ciudad que nunca duerme inaugura oficialmente el calendario del prêt-à-porter. Diseñadores emergentes y consolidados comparten escenario para dictar las reglas de estilo. Las fechas son:

Otoño-invierno: del 6 al 11 de febrero de 2025.

Primavera-verano: del 11 al 16 de septiembre de 2025.

London Fashion Week

Ecléctica, irreverente y siempre a la vanguardia, Londres es el lugar donde nacen las tendencias más audaces. Marca estas fechas:

Otoño-invierno: del 20 al 24 de febrero de 2025.

Primavera-verano: del 18 al 22 de septiembre de 2025.

Madrid Fashion Week

Nuestra querida Mercedes-Benz Fashion Week Madrid es una celebración de talento local y creaciones que fusionan tradición e innovación. Aquí tienes las fechas:

Otoño-invierno: del 19 al 23 de febrero de 2025.

Primavera-verano: del 17 al 21 de septiembre de 2025.

Milan Fashion Week

La elegancia italiana siempre tiene un lugar destacado en el calendario. Diseñadores como Prada, Versace y Gucci transforman Milán en un espectáculo de lujo. Estas son las fechas:

Otoño-invierno: del 25 de febrero al 3 de marzo de 2025.

Primavera-verano: del 23 al 29 de septiembre de 2025.

Paris Fashion Week

Cerrando con broche de oro, París dicta cómo vestirá el mundo. Sus desfiles son mucho más que moda, son un arte que inspira. No olvides estas fechas:

Otoño-invierno: del 3 al 11 de marzo de 2025.

Primavera-verano: del 29 de septiembre al 7 de octubre de 2025.