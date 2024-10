De la pasarela a tu armario: las tendencias que todas llevaremos en primavera-verano 2025 según Paris Fashion Week

El mes más esperado por los amantes de la moda ha concluido y con él la última gran Fashion Week de la temporada primavera-verano 2025 ha puesto su punto y final. Desde el día 23 de septiembre hasta el 1 de octubre en París ha tenido lugar el 50 aniversario de la semana de la moda por excelencia, y es que en términos de moda no hay nada como la capital francesa. Paris Fashion Week sigue siendo el evento más importante en el calendario mundial de la moda, en gran parte porque es donde las marcas más grandes y los diseñadores independientes de todo el mundo eligen presentar sus colecciones. En comparación con otras semanas de la moda, es más grande, más larga y, a menudo, donde se ven algunas de las ideas más interesantes que se filtran en las tendencias globales. Y no solo algunas de las marcas más grandes de la industria han estado presentes en París, numerosas celebrities han acudido a su cita con la moda francesa en calidad de modelos o como meros espectadores. Desde Rosalía quien aprovechó su estancia en París para celebrar su 32 cumpleaños, a Georgina Rodríguez como musa de Vetements. Por no hablar de la larga lista de celebrities internacionales que han llenado estos días los hoteles parisinos.

Antes de contarte cuáles han sido las tendencias que no pararemos de llevar en la próxima primavera-verano, hablemos de algunos de los momentos más comentados estos días en la Paris Fashion Week. Primero de todo, el regreso a las pasarelas de Bella Hadid para Saint Laurent dos años después de su último desfile con Coperni, siguiendo con la viral caída de Belinda en el desfile de L'Oreal y rescatada por Anitta o la prohibición de los teléfonos móviles en The Row, a cambio a los asistentes se les dio una agenda y un boli para tomar notas. Tampoco nos podemos olvidar del brillante debut de Alessandro Michele como director creativo de Valentino, ni por supuesto de la lluvia, que como si de un invitado vip más se tratase solo se esfumaba para presenciar los desfiles al aire libre.

Después de analizar los más de 100 eventos entre desfiles y presentaciones, que hemos podido disfrutar estos días, hemos seleccionado las tendencias que se colarán en todos los armarios de cara a la primavera-verano 2025, a continuación te contamos cuáles serán.

Sensualidad etérea

France Fashion Valentino 25 Vianney Le Caer/Invision/AP Agencia AP

Las transparencias ligeras toman el protagonismo, con firmas como Valentino y Chloé ofreciendo capas vaporosas que insinúan con sutileza, perfectas para los looks más refinados del verano.

Sastrería relajada

France Fashion Victoria Beckham 25 Vianney Le Caer/Invision/AP Agencia AP

Adiós a la rigidez. Saint Laurent y Victoria Beckham proponen trajes fluidos y sueltos, ideales para un look elegante y cómodo a cualquier hora del día.

El minimalismo manda

France Fashion Christian Dior 25 Vianney Le Caer/Invision/AP Agencia AP

Los tonos neutros y los looks monocromáticos dominarán. Desde beige hasta blanco, Dior y Stella McCartney apuestan por una elegancia discreta pero rotunda.

Volúmenes y asimetrías

France Fashion Balmain 25 Vianney Le Caer/Invision/AP Agencia AP

Balmain y Louis Vuitton nos invitan a jugar con siluetas arquitectónicas, perfectas para las más atrevidas que buscan destacar sin perder el toque sofisticado.

Brilli brilli

Chanel - Runway - Paris Fashion Week Womenswear S/S 2025 MOHAMMED BADRA Agencia EFE

El lujo metálico y los detalles brillantes se llevan con discreción. Elie Saab y Chanel nos muestran cómo añadir ese je ne sais quoi a nuestros looks sin excesos.

Romanticismo funcional

France Fashion Chloe 25 Vianney Le Caer/Invision/AP Agencia AP

El nuevo romanticismo de Chloé y Valentino es delicado y fácil de llevar, con volantes y colores suaves que se adaptan al ritmo del día a día sin complicaciones. Pero que también podrás llevar hasta altas de la noche.

Accesorios statement

Una temporada más los accesorios serán los encargados de transformar cualquier look. Desde bolsos estructurados hasta zapatos con plataforma très chic, Chanel, Hermès o Rabanne ponen el broche de oro a cada estilismo.

Denim retro

El denim nunca pasa de moda, pero esta vez lo vemos reinventado en vestidos y faldas midi, con un aire muy pero muy retro como en las colecciones de Chloé y Schiaparelli.

Sporty-chic

France Fashion Christian Dior 25 Vianney Le Caer/Invision/AP Agencia AP

Tanto en los desfiles de Dior como Miu Miu o Lacoste se presentó una fusión entre lo deportivo y lo sofisticado. Las siluetas relajadas y los tejidos técnicos han sido reinterpretados con un toque de lujo, llevando la ropa deportiva a una nueva dimensión​.