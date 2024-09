De la lencería atrevida al lujo rockero, las tendencias más sorprendentes de la London Fashion Week

Al mismo tiempo que en Madrid estábamos disfrutando de los días más esperados para cualquier amante de la moda (MBWF Madrid), en la gris y lluviosa Londres se citaron los más cool de la industria con motivo de la 40.ª edición de la London Fashion Week (Lfw). Desde el 12 hasta el 17 de septiembre, la capital británica se ha vuelto a llenar de ese carácter ecléctico y alternativo que siempre vemos tanto en las calles como en las pasarelas londinenses. Y es que después de asistir a una vibrante New York Fashion Week, muchos de los expertos en moda internacionales se han trasladado a Londres para seguir disfrutando de uno de los meses más importantes en el calendario. Pero como bien sabrás esto no acaba aquí, a la London Fashion Week le siguen la Milan Fashion Week, que ayer dio su pistoletazo de salida con algunos de los desfiles más esperados de la temporada como Fendi o Alberta Ferretti; y la Paris Fashion Week que a partir de la semana que viene pondrá el broche final a la temporada primavera/verano 2025 (ss25).

Como era de esperar la London Fashion Week no ha decepcionado ni dentro ni fuera de las pasarelas. Algo muy peculiar de la industria de la moda en Londres es que siempre ha estado caracterizada por un amplio círculo de cool kids, entre los que destacan nombres como Simone Ashley, Lila Moss o Rosie Huntington-Whiteley. Ah y no nos olvidemos de Harry Styles, quien por si no lo sabías tiene acciones en S.S. Daley uno de los diseñadores más prometedores de la escena británica que ha lanzado su primera colección femenina en esta edición de la London Fashion Week.

El pistoletazo de salida de la 40.ª edición de la London Fashion Week lo dio Harris Reed seguido de la tan esperada fiesta organizada por H&M con motivo de su última colaboración con la cantante Charli XCX. Del total de 72 marcas en el calendario, hemos disfrutado de nombres habituales como Burberry, JW Anderson, Simone Rocha y hemos descubierto nuevas caras como: Standing ground. Todas cada y una de las colecciones presentadas en la London Fashion Week nos han dejado un largo listado de tendencias que sabemos se colarán en las más comentadas de cara a la temporada primavera-verano 2025, a continuación te contamos cuáles serán.

Colores vibrantes y suaves

El azul vibrante de JW Anderson ilumina la temporada, mientras que el rosa chicle de Emilia Wickstead aporta delicadeza. Ambos colores establecen una paleta contrastante que veremos por todas partes en la primavera 2025.

Texturas y detalles lujosos

El satén, la pedrería y los acabados metalizados de Erdem añaden lujo, mientras que Simone Rocha nos seduce con capas de tul y gasa. Los lazos en sus diseños son un guiño juguetón y femenino.

Siluetas inesperadas

Nensi Dojaka en su colaboración con Calvin Klein redefine la sensualidad con su enfoque en la lencería y las asimetrías, dando forma a una estética minimalista que es a la vez poderosa y sutil.

Detalles clave

Los flecos dominaron la colección de 16 Arlintong, aportando un toque de movimiento y muy western a sus looks, mientras que Harris Reed sorprendió con una mezcla de lo vintage y lo contemporáneo, al incluir elementos históricos y flores en tres dimensiones que nos recordaron el poder del pasado en la moda actual.

Rock-chic al más puro estilo 'british'

La colección ss25 de Aaron Esh fusiona lo urbano con el lujo, combinando materiales ricos como el terciopelo, la seda y el cuero en una propuesta que rinde homenaje a la estética rock and roll. Apoyado por la estilista Katy England, Esh incorpora detalles chic y rebeldes que reinterpretan este estilo con un giro moderno.

Estas son algunas de las tendencias que hemos visto estos días en la London Fashion Week, muchas de ellas también las vimos en la Fashion Week de Madrid. Las asimetrías, colores vibrantes y el juego entre tejidos ligeros y lujosos son las claves para la próxima primavera 2025. Milán estamos deseando ver con que nos deleitas.