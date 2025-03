El uniforme de marzo de María Pombo con jeans (y blazer) es para ir cualquier día a la oficina

La lluvia, el mal tiempo, y el frío de la borrasca Jana, no nos da tregua en Madrid, por eso el uniforme de María Pombo nos parece el perfecto para esta semana. Con un uniforme de marzo de esos que las chicas más pijas de Madrid le van a copiar para ir a la oficina o a una comida de amigas esta semana lluviosa de marzo. Porque si hay algo que no falta nunca en un armario de una chicas pija, es una camiseta blanca, y esa es la que tiene todo el protagonismo en el outfit de pueblo de María Pombo junto a unos vaqueros clásicos de tiro alto, un cinturón negro con hebilla dorada y gorra para la lluvia. Elegancia y clasicismo en un solo look.

Desde hace varias temporadas, este tipo de chaqueta tiende a un diseño más 'oversize', de corte masculino y ligeramente holgada. Puede que pienses que este tipo de silueta no es para ti, pero... ¡error! Te traemos una selección de 'lookazos' del 'street style' para que elijas el que más se ajusta a ti y, de esa forma, le puedas sacar todo el partido a la blazer. Y María Pombo nos lo deja siempre claro, tanto es sus looks casuals, como más elegantes. Pero si hay un complemento que no puede faltar en los días de lluvia, ese es la gorra. Vestir en días de lluvia es uno de los mayores retos estilísticos a los que nos podemos enfrentar. No solo hay que hacer frente al frío que suele acompañarla, sino buscar prendas que se adapten a estas condiciones climatológicas y no nos hagan perder comodidad.

El uniforme de María Pombo para los días de lluvia

La americana gris es una de esas prendas imprescindibles en invierno, pero también en entretiempo. Carey Mulligan acaba de lucirla y nos inspiramos en su look, los desfiles y las expertas en moda para combinarla. Y María Pombo nos lo ha dejado claro con esta de corte oversize que ha combinado con vaqueros rectos y botines cowboy.

Y para evitar un 'dab hair day' por la lluvia, y la humedad, la gorra es el complemento que nunca falla en las chicas que más saben de moda.