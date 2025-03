María Pombo se viste de novia moderna en el desfile de Victoria Beckham en París

María Pombo es otra de las que no ha querido saber nada de la constante lluvia en Madrid y sigue derrochando estilo como toda una diva por las calles de París. La influencer lleva unos días en la capital francesa con motivo de la última Semana de la Moda de la temporada, y podríamos decir que la más importante por su duración y los nombres que desfilan en ella. Además, para María, que había estado fuera de Europa atendiendo otros compromisos, esta es su primera fashion week del año, y está claro que lo está dando todo. Hace unos días la vimos con un vestido de brillos que no dejó a nadie indiferente, y ha sido en la noche de ayer cuando la hemos vuelto a ver con otro estilismo muy fuera de su zona de confort.

La influencer madrileña eligió un look estilo wet, con el cabello peinado hacia atrás, combinado con un vestido de satén blanco que bien podría llevar una novia moderna al altar en su gran día. Así asistió María Pombo al desfile Fall 2025 de Victoria Beckham, haciendo un claro guiño a la visión contemporánea y ultra sofisticada que caracteriza a la diseñadora británica. El vestido, de líneas fluidas y asimétricas, se ajustaba perfectamente a la silueta de María gracias a estratégicos fruncidos, mientras que el brillo sutil del satén aportaba esa dosis extra de glamur que toda invitada de front row necesita. No sorprende que este tipo de piezas sean recurrentes en las colecciones de Victoria Beckham, quien ha redefinido la feminidad contemporánea con prendas versátiles que resultan impecables en una boda, una alfombra roja o incluso para llevar la oficina. Lo que sí nos sorprende, aunque bien es cierto que cada vez menos, es ver a María con este tipo de estilismos tan sofisticados a la vez que rompedores, no nos olvidemos de mencionar el único accesorio de su outfit, unas gafas de sol de pasta negras, que contrastaban a la perfección con la suavidad del vestido aportándole un punto de modernidad y ese toque cool tan característico en las colecciones de Victoria Beckham como diseñadora. Un complemento inesperado, pero perfectamente estudiado que convirtió el look de María Pombo en un auténtico statement de moda.

María Pombo en el desfile de Victoria Beckham en París. @mariapombo

Con su último estilismo, la influencer madrileña no solo confirma su gusto por explorar nuevos estilos dentro de su armario, sino que además demuestra que como bien dicta la 'Posh Spice' la sofisticación absoluta puede venir en forma de vestido blanco satinado.