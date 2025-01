No hay borrasca que se resista a la cazadora de pelo de Isabel Díaz Ayuso hasta con look elegante de oficina

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha comenzado este lunes lluviosa y con mucho viento en Madrid en el encuentro informativo protagonizado por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, organizado por la agencia de noticias Europa Press. Y para un día tan desapacible en Madrid por la borrasca Herminia, que mejor que un estilismo elegante, pero a ala vez calentito, para ir a la oficina. Porque los abrigos y las cazadoras de pelo vuelven a ser tendencia, y Ayuso nos lo ha dejado claro con este de estilo aviador para emepezar la semana.

Un año más, los de pelo se posicionan como los preferidos en los armarios de estilistas y expertas en moda, y con el frío de golpe que ha llegado en los últimas días a Madrid, no hay nada mejor. Porque aunque aún estemos en enero, es crudo invierno en Madrid. Una cazadora de pelo que le vimos pro primera vez hace unos meses a Ayuso con un look más casual para ir a un partido de fútbol del Real Madrid en el Santiago Bernabéu, y que ahora nos deja claro que también se puede combinar con un look elegante de oficina. Porque si hay un abrigo atemporal e inmortal en el fondo de armario, ese es el abrigo de pelo. En los desfiles de otoño/invierno 2023-24 los vimos en las pasarelas más diversas. De Max Mara, que sin duda es la firma estrella en este tipo de abrigos, a Victoria Beckham pasando por Prabal Gurung, Pierre Cardin, Sportmax o Bottega Veneta, y ahora es Isabel Díaz Ayuso la que ha llevado esta tendencia en forma de cazadora de aviador para ser la más estilosa y abrigadita.

El look de Ayuso. Gtres

Una cazadora de pelo que Ayuso ha combinado con jersey de cuello alto, pantalones de traje anchos y botines.