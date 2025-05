Hemos encontrado las sandalias romanas de firma española que ha llevado Sofía Palazuelo con vestido presumiendo de barriguita

Al fin hemos encontrado las sandalias planas más virales que ahora tiene Sofía Palazuelo. Sí, exactamente con las que triunfó recientemente en los jardines del Palacio de Liria junto con un vestido bohemio presumiendo de barriguita. Porque nada más anunciar el embarazo de su tercer hijo varón junto con Fernando Fitz-James ha comenzado a dar lecciones de moda de lo más estilosas, ejemplares y que no han dejado indiferente a nadie. Y esta vez no podía ser menos, pero con el descubrimiento de uno de los calzados que más se llevarán en este verano 2025.

Dicho edificio emblemático ha recogido la exposición de la portuguesa Joana Vasconcelos bajo el nombre Flamboyant que tendrá lugar hasta el 31 de julio. No obstante, este jueves ha presentado en la capital el libro que muestra a la sociedad imágenes o el trabajo que existe detrás de este arte. Los duques de Huéscar no han perdido la oportunidad de asistir a este evento, donde la socialité ha vuelto a demostrar que las tendencias son totalmente compatibles con los nueve meses de embarazo. Como también ha hecho Teresa Urquijo en todos sus looks premamá. Sin embargo, en la sección Lifestyle de La Razón ya conocemos a la perfección los estilismos de Sofía Palazuelo presumiendo de barriguita, siendo los vestidos una de sus prendas fetiche gracias a su comodidad y versatilidad. De estilo boho chic o románticos, confeccionados con materiales ligeros y de cortes relajados. No obstante, esta vez nos ha descubierto cuáles son las sandalias planas más cómodas para no perder el estilo en eventos de categoría (y ahorrarte los dolores de pies).

El último look premamá de Sofía Palazuelo: vestido bohemio con sandalias romanas de Massimo Dutti

Hemos visto a Sofía Palazuelo con un vestido al estilo más bohemio (de acuerdo con las tendencias de primavera-verano 2025) en blanco con escote bardot y maxi volante que otorga el sutil movimiento que necesita el look. Un atuendo de lo más sensato si apuestas por el confort, sin desvincularse del buen gusto, en cualquier etapa del embarazo. Lo ha combinado con brazalete de acabado en dorado, así como con pendientes de aro para el día a día. Ahora bien, ¿cuáles son las sandalias romanas más llevadas de esta temporada? Sofía Palazuelo lo sabe a la perfección, puesto que se ha escapada a última hora a Massimo Dutti a por ellas.

Se tratan de unas romanas planas de cuero en chocolate con detalles metálicos y cordones que recogen todo el pie hasta el tobillo. Ahora mismo están disponible en casi todas las tallas por 90 euros. Una compra de lo más sensata (estés embarazada o no) para cualquier invitada a una BBC o, simplemente, amortizarlas durante 24/7.

Sandalias romanas, de Massimo Dutti (90 euros)

Sandalias romanas. Massimo Dutti

Sofía Palazuelo se ha vuelto a convertir en toda una inspiración en los looks premamá siendo la más inteligente con unas sandalias planas que ofrecen comodidad absoluta durante los nueve meses de embarazo.