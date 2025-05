Marta Ortega revela las sandalias (con poco tacón) más llevadas de este verano en una tarde de hípica en Madrid

Entre tanta vorágine para saber cuál será el calzado más llevado de este verano, al fin tenemos la respuesta definitiva. Bueno, más bien Marta Ortega, quien no se ha perdido el circuito hípico más importante del mundo conocido como Longines Global Champions Tour celebrado en Madrid este viernes. En el Club de Campo se ha reencontrado con Margarita Vargas y su hija, Eugenia de Borbón, las socialites que no han pasado por desapercibidas con vestidos bohemios y florales dando la bienvenida al buen tiempo. Y estos no han sido los únicos trucos de estilo que hemos visto, sino que en la tarde de disfrute entre amigas también hemos visto las sandalias de moda que ha lucido la presidenta de Inditex. Cómodas, atemporales y versátiles.

Desde la juventud, Marta Ortega ha estado vinculada en el mundo ecuestre participando en competiciones internacionales. Y aunque en estos momentos no está totalmente dedicada a ello, no duda en asistir a eventos de este gran calibre como el celebrado en la capital. Ahora, se posiciona en el bando de los espectadores, pero sin dejar de lado su don por encontrar (y, por ende, poner de moda) los ítems más socorridos de la temporada. La hija de Amancio Ortega es una referente dentro del estilo minimalista, elegante y funcional que inspira a todo un grupo de amantes de la indumentaria reflejando looks alcanzables y fáciles de replicar. Y esta vez no ha sido para menos, puesto que podemos encontrar fácilmente en las marcas de moda cada una de las prendas que ha lucido en esta cita con el deporte.

El look de Marta Ortega para una tarde de hípica en Madrid

Marta Ortega ha apostado por la comodidad en su look con un respiro effortless. Una camiseta de punto fino sin mangas y cuello pico en Mocha Mousse que ha combinado con pantalones en negro fluidos y fresquitos que destacan una cintura baja junto con un cinturón al tono. El abrigo de efecto ante midi ha sido una de las grandes sorpresas de la aparición de la empresaria: sin solapas y adornada con tachuelas que actualmente está disponible en Zara por casi 300 euros. Un contraste que necesitaba el estilismo para cautivar todas las miradas.

Marta Ortega. Gtres

Las sandalias 'thong': el calzado más llevado de este verano 2025

Si ya se rumoreaba sobre las sandalias thong como el calzado estrella de este verano, solamente ha hecho falta ver a Marta Ortega con ellas en el evento deportivo. Se trata de un diseño que protagoniza una tira que pasa entre los dedos del pie, normalmente entre el primero y el segundo, influenciado por la clásica chancla, pero con un aire más fashionista, basto y rompedor. Se han convertido en todo un esencial de armario que se utiliza en todos los entornos, desde para ir a la oficina hasta para asistir a un evento. De hecho, en Zara encontramos un buen abanico de alternativas súper económicas y en distintas tonalidades y diseños.

Marta Ortega. Gtres

Marta Ortega no ha dudado en hacerse con las sandalias thong en negro con hebilla lateral y tachuelas. Eso sí, para estilizar las piernas, ha optado por un tacón sensato grueso y cuadrado de lo más original y cómodo para el día a día.