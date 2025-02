De Eugenia Martínez de Irujo a Sofía Palazuelo: los looks de invitadas perfectas en la inauguración de la exposición de Joana Vasconcelos en el Palacio de Liria

Mañana de inauguración en el Palacio de Liria, que nadie se ha querido perder. Joana Vasconcelos redecora el Palacio de Liria con locura y color. La artista portuguesa le ha puesto al histórico Palacio de Liria croché, bordados, flecos, joyas y no poca extravagancia. Su exposición Flamboyant que se inaugura este viernes 14 de febrero y estará abierta hasta el 31 de julio, lleva por nombre Flamboyant. Extravagancia al cubo. Una redecoración rompedora muy del gusto de la aristócrata Cayetana de Alba, siempre tan pintoresca. Y que esta mañana de jueves no se ha querido perder su hija, Eugenia Martínez de Irujo, o Sofía Palazuela y Carmen Lomana que nos han dejado looks de invitadas perfectas.

Unos estilismos perfectos de Dior de Sofía Palazuelo y Belén Corsini, duquesa de Huéscar y condesa de Osorno, o de Eugenia Martínez de Irujo de Teresa Helbig, o Carmen Lomana también de Dior. Porque son algunas de las mujeres que mejor visten de España, y esta mañana no se han querido perder esta visita histórica al Palacio de Liria.

Eugenia Martínez de Irujo de Teresa Helbig

Eugenia Martínez de Irujo. Gtres

Sofía Palazuelo y Belén Corsini de Dior

Sofía Palazuelo y Belén Corsini. Gtres

Carmen Lomana de Dior

Carmen Lomana. Gtres

Autoridades como el Rey Felipe, políticos, aristócratas, periodistas y los miembros más ilustres de la Casa de Alba, todos reunidos para dar el pistoletazo de salida a una muestra que se podrá visitar en el mencionado palacio hasta el 31 de julio.