Ya hemos visto la tercera temporada de ‘Los Bridgerton’ y estos son nuestros looks favoritos

La familia Bridgerton sigue su andadura otra temporada más, y es que, la serie se posiciona como una de las más aclamadas y vistas de la plataforma de streaming Netflix. Como era evidente, tras el gran éxito de la segunda temporada, todos los amantes de la moda y de las series han esperado con muchas ansias la continuación de la historia de esta familia. Como era de esperar, Colin Bridgerton es el rotundo protagonista junto a Penelope Featherington, cuya trama versará sobre su historia de amor, enfrentándose, también, a sus propios dilemas y problemas. La adaptación de las novelas románticas de Julia Quinn llegó en plena pandemia, dándonos un aire fresco a todos cuantos queríamos escapar de la realidad e introducirnos de lleno en los entramados que nos enganchó de principio a fin. Pero, sobre todo, de lo que más disfrutamos, fue del maquillaje, los peinados sorprendentes y de los looks propios de la clase alta de Londres de la Regencia. Unos looks que nos devolvió a los vestidos largos de gran volumen, grandes mangas afaroladas, prendas de encajes y, sobre todo, grandes cardados en el cabello. Han transcurrido ya cuatro años desde aquel primer episodio de la primera temporada de Los Bridgerton en Netflix, cuatro años en los que sus personajes han podido despegar hacia actrices y actores muy reconocidos a nivel mundial.

Además, no solo sus personajes y la historia ha evolucionado, también lo ha hecho sus estilismos y looks, tanto de maquillaje, peluquería, como prendas de vestir. Los estilistas, como era de esperar, han tenido que estudiar y adentrarse en profundidad en el contexto social, económico y sociológico de la época en la que transcurre la serie, el periodo de la Regencia en Londres, una familia de clase alta. Cada personaje tiene una personalidad propia, por lo que el look debe adaptarse a esa persona, convirtiéndose así en una seña de identidad de cada uno de ellos. Es por ello por lo que, a medida que avanza la serie y, con el paso de las temporadas, los estilismos también cambian, ajustándose a la moda, las necesidades y los gustos de aquella época. ¿Cómo son los estilismos que más nos han gustado de la temporada número tres de la serie más icónica del momento (y top 10) de Netflix? Maxi joyas doradas con piedras naturales, chokers en tejido de tul, vestidos voluminosos en tonalidades neutras, pasteles y sobrias. En cuanto a tejidos, el satén, las pedrerías y encajes son los que predominan a lo largo de esta temporada compuesta por, tan solo, cuatro episodios.

Familia Bridgerton

Benedict Bridgerton y Penelope Featherington

Daphne Bridgerton y Simon Basset

Estos son algunos de los looks más icónicos de la tercera temporada (primera parte) de Los Bridgerton.