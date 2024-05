El impactante look lencero de Elsa Pataky para celebrar la estrella de Chris Hemsworth en el Paseo de la Fama de Hollywood

Elsa Pataky se ha llevado todas las miradas en el Paseo de la Fama de Hollywood. Su marido, el actor Chris Hemsworth, ha recibido la codiciada estrella en la calle más famosa de Los Ángeles y en la celebración los cámaras y los fans han presenciado momentos mágicos de la familia. El protagonista de la película 'Furiosa' (que se estrena este viernes) no ha sido el único que ha estado emocionado durante el acontecimiento, sino que también Elsa Pataky. Sin ninguna duda, ambos conforman una de las parejas más idílicas y queridas del mundo del cine. No solamente hemos observado momentos de conmoción, sino que tampoco hemos podido quitar la mirada al look de Elsa Pataky para volver a sorprendernos. Estamos hablando de un conjunto de falda y top lencero en color blanco y negro, una de las tendencias que más hemos visto en la Semana de la Moda. No lo decimos únicamente por el tejido de seda, sino que también por los detalles en encaje y transparencias, así como por las tiras de encaje que caen de la falda. Sin ninguna duda, es un conjunto de efecto tipazo para deslumbrar en un evento tan importante como este. La celebridad lo ha combinado con sandalias de tacón en negro y un moño tanto informal como desenfadado que nos recuerda a los peinados de la década del 2000.

Elsa Pataky siempre ha sido un icono de la moda. No obstante, en los últimos años sus looks han destacado en todos los eventos y alfombras rojas. Sin ir más lejos, se convirtió en una de las mejores vestidas en la Met Gala (junto con Zendaya) con un vestido largo en marrón, así como en el actual Festival Internacional de Cine de Cannescon el diseño más sexy en negro. Esta vez, ha optado por un conjunto glamuroso, pero más casual que hasta podríamos llevar las piezas por individual para salir a la calle. Por ejemplo, si utilizamos esta falda y le añadimos unas bailarinas planas y una camiseta negra básica, es un estilismo perfecto para cualquier cita con amigas. Asimismo, el look de maquillaje ha sido sencillo y natural con toques en nude. Cabe recalcar que Elsa Pataky es una gran amante de los looks lenceros y con transparencias. Y es que recientemente también ha aparecido en el photocall de 'Furiosa' con un vestido lencero largo con una pierna al descubierto.

Chris Hemsworth Walk of Fame Jordan Strauss/Invision/AP Agencia AP

Sin ninguna duda, Elsa Pataky se ha vuelto a convertir en una de las mujeres más glamorosas y elegantes de nuestro país para celebrar la estrella de Chris Hemsworth en el Paseo de la Fama de Hollywood.