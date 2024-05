Ha llegado Elsa Pataky al Festival de Cannes para triunfar con su vestido negro más sexy (y glamuroso) en la alfombra roja

Os habíamos avisado que este Festival de Cannes 2024 prometía en cuanto a estilismos, y de momento no nos está defraudando. Segundo día, y primer española en pasar por la alfombre roja, con nuestra espectacular Elsa Pataky. El Grand Théâtre Lumière ha sido el escenario este miércoles de la première de Furiosa, donde Elsa Pataky y Chris Hemsworth han derrochado amor y glamour en el Festival de Cannes durante su paso por el prestigioso certamen. Si Meryl Streep no había robado el corazón en la primera jornada, ahora lo ha hecho ella. Con la presencia de nombres reconocidos a nivel internacional, entre los que han destacado Anya Taylor-Joy, Greta Gerwig, directora del fenómeno ‘Barbie’, o Naomi Campbell, e incluso representación española con la sorpresa de Elsa Pataky, esta segunda jornada ha vuelto a dejarnos grandes estilismos para repasar. Y es que Anya Taylor-Joy y Cris Hemsworth son los protagonistas de 'Furiosa', la quinta entrega de la saga 'Mad Max'. Esta película no forma parte de la competición pero ha elegido este increíble escenario para proyectarla.

Ya fueron las estrellas de la MET Gala hace unas semanas, y ahora lo han vuelto a demostrar en la Costa Azul. Aunque es difícil elegir si nos gustas más los estilismos de la 'red carpet' o los de las celebrities llegando a Cannes como acaba de hacer Meryl Streep derrochando todo el estilo posible a sus 74 años. Del 14 al 25 de mayo viviremos la 77ª edición del Festival de Cannes que se celebrará en la Croisette, como es de costumbre, y la que destacará por la ausencia del cine español. Cada año los cineastas, actores y amantes del cine se reúnen en la ciudad de ensueño de la costa francesa para celebrar y reconocer las películas más destacadas. Esta vez, el jurado será presidido por Greta Gerwing, que tendrá el difícil papel de elegir entre todas las películas para otorgar la Palma de Oro 2024 el último día del evento. Para esta segunda jornada de alfombra roja, Elsa Pataky ha apostado por un vestido largo de tirantes con pronunciado escote pico y falda de bajo acampanado con cola y nudos en los tirantes. Unos tirantes que además caen a la espalda con abalorios, lo qu hace la sensación de una pequeña capa.

Furiosa: A Mad Max Saga - Premiere - 77th Cannes Film Festival SEBASTIEN NOGIER / POOL Agencia EFE

France Cannes 2024 Furiosa: A Mad Max Saga Red Carpet Vianney Le Caer/Invision/AP Agencia AP

Una Elsa Pataky que ha vuelto a lucir su melena rubia en un moño que ha combinado con sutiles joyas, como un fino collar de diamantes y pendientes.

France Cannes 2024 Furiosa: A Mad Max Saga Departures Millie Turner/Invision/AP Agencia AP

Anya Taylor-Joy ha lucido un vestido 'off-shoulders' plateado, confeccionado en tejido de punto joya con corpiño y falda de gran volumen, en un estilismo muy princesa.