Hasta Zendaya lo ha confirmado: diremos ‘adiós’ al maquillaje coquette para dar la bienvenida a la tendencia ‘vamp'

Las chicas que adorabais el maquillaje gótico de Taylor Momsen (Jenny Humphrey en 'Gossip Girl') estáis de suerte. Vuelve la tendencia del 'vamp make up' y promete desvincularnos del maquillaje coquette al que ya estábamos acostumbrados. El rumor de que las tendencias del 2010 están de vuelta a nuestro armario (y, ahora también, en nuestro tocador) cada vez está siendo más cierto. Pues de la misma manera que ya han vuelto las bailarinas que llevábamos en nuestra adolescencia, ahora también nos pintaremos las sombras de ojos en oscuro y los labios en granate. Y es que no cabe ninguna duda de que ahora mismo el mundo está dividido en dos: el grupo que adora esta tendencia y el otro que la detesta. Para aquellos que estáis más perdidos sobre de qué trata esta nueva tendencia en maquillaje, es la estética vampiresa que utiliza tonos oscuros, como el granate o el negro, así como un maquillaje glow. Una de las zonas más importantes a resaltar en un maquillaje vamp son los ojos, que se intenta pronunciar a través de una técnica maximalista con las sombras de ojos. Sin ninguna duda, poco a poco las celebridades han ido dándonos pistas de que esta sería la nueva estética en los eventos y las alfombras rojas. Tal y como apareció Zendaya en la Met Gala 2024 acompañada de un vestido de fantasía de John Galliano para Maison Margiela. Aunque el atuendo llamara la atención como poco, uno de los detalles más comentados fue el look de maquillaje con esta tendencia. Asimismo, también vimos a Aitana con este tipo de make up en el desfile de Vetements en la última Semana de la Moda de París. ¿También veremos el maquillaje 'vamp' en el street style?

Cada vez que asistimos a un evento internacional o red carpet, fichamos todas las tendencias de belleza de cada temporada. No obstante, el maquillaje 'vamp' ya se empezó a popularizar tanto en Instagram como en Tik Tok cuando hablábamos de la vuelta al 2010. Que se hayan unido personalidades como Zendaya, Aitana e, incluso, Hailey Bieber significa que será un recurso al que deberemos probar muy pronto. Porque de la misma manera que se lleva de manera extravagante y arriesgada en un posado de gala, también se puede extrapolar en un look casual de día con una estética más minimalista. La clave para unirse a esta tendencia de belleza es hacerse con los productos principales, como una paleta de sombras de tonos oscuros para conseguir un smokey eyes, y de los labiales granates combinados con perfiladores.

Tras unirnos al maquillaje coquette, ahora las celebridades han confirmado que volveremos a nuestra era más gótica para resaltar nuestras facciones con looks de make up más atrevidos.