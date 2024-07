La Infanta Elena da la sorpresa en Madrid con su look más veraniego con camisa de palmeras y alpargatas de cuña sensata

La agenda de la Infanta Elena no tiene descanso esta semana. Tan solo unas horas después de haber disfrutado de la celebración de la Eurocopa por las calles de Madrid junto a su hija Victoria Federica, la Infanta Elena reaparecía en un acto público en esta ocasión en un evento muy diferente al que nos tiene acostumbrados. Dejando claro que apoya la cultura y el cine de nuestro país, doña Elena no se perdía la premier de 'Padre no hay más que uno 4', la nueva comedia de Santiago Segura en la que participan actores de la talla de Loles León, Toni Acosta o Vanesa Romero. Y obviamente, nosotras nos hemos fijado en su estilismo como también hicimos en la celebración de la Eurocopa.

Y es que la Infanta Elena ha sacado su lado más veraniego y arriesgado con un estilismo que no ha pasado desapercibido para nadie con camisa con estampado de palmeras. Un look, sin duda, muy acertado para el photocall al que iba con la playa como protagonista. Y es que la aparición por sorpresa de Elena no ha dejado indiferente a nadie, y además, ha combinado la camisa de palmeras con pantalones blanco de esos que le gustan tanto a su hija, cinturón a juego y alpargatas de ante y esparto y bolso bandolera de rafia de rebajas de Mango. Porque si las alpargatas son el calzado estrella en verano en España, la Infanta Elena se ha querido sumar a ello.

El look más veraniego de la Infanta Elena. Gtres

Un estilismo de lo más arriesgado de la Infanta Elena, pero que nos ha encantado que haya salido de su zona de confort y nos haya sorprendido a todos.