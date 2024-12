Jennifer Lopez no se quita las botas de pelo en su escapada a la nieve, esta vez con el plumífero perfecto para las frioleras

A cualquier amante de la nieve le encantaría colarse en el armario de Jennifer Lopez este invierno, puesto que en los últimos días está siendo la más fashionista de las pistas de esquiar a través de sus esenciales. Por lo menos, a nosotras nos cautiva cada vez que vemos a la artista en un robado de street style, demostrando su buen gusto por la moda más allá de las tendencias del momento. Como las UGG de plataforma que combinó con los vaqueros rotos que mejor sientan o las botas de pelo para convertirse en la reina del 'après-ski'. Pero, esta vez, ha marcado tendencia con el plumífero perfecto para las mujeres más frioleras que deberán tener en su fondo de armario.

Poco antes de celebrar la Nochevieja, Jennifer Lopez ha vuelto a dar una lección de moda en relación con uno de los esenciales que sí que seguirá siendo tendencia en 2025. Una vez más, nos ha demostrado que podemos sobrevivir a las bajas temperaturas, así como a la borrasca, con looks invernales fashionistas, pero funcionales también. Hemos vuelto a pillar a la cantante por las calles de Aspen con un conjunto para un día de nieve calentito, pero sin desvincularse del buen estilo que le caracteriza. La prenda que ha causado una revolución en su estilismo ha sido el plumífero que siempre funciona a estas alturas del año. Con una tonalidad marina, de corte midi y decorado con efecto pelo tanto en la capucha como en el forro, ha recordado a todas las mujeres de todas las edades de que se trata de un imprescindible de invierno que nunca falla ni pasa de moda.

Jennifer Lopez. Gtres

El estilismo de Jennifer Lopez para todas las escapadas a la nieve de este 2025

Jennifer Lopez nos está dando la oportunidad de descubrir todos los esenciales que ha metido en su maleta de viaje a Aspen. El plumífero no ha sido lo único que hemos captado del estilismo de la artista, puesto que lo completó con un estilismo navideño que todavía estamos a tiempo de replicar. Un jersey en marino con motivos de Navidad y cuello alto que ha evitado a toda costa el frío a Jennifer Lopez, sin olvidarse de los leggings que están volviendo a inundar las calles, sin necesidad de combinarlos con otros ítems deportivos. Sabe que las botas de pelo han sido uno de los calzados en tendencia que más ha gustado tanto a las editoras de moda como a sus seguidores, por ello ha vuelto a hacer recurso de estas sin pensárselo dos veces. Lo ha completado con unas gafas perfectas para la nieve de estilo futurista que no han dejado indiferente a nadie ni tampoco ha desentonado en su look.

Por lo que, si estás planeando una escapada a la nieve o simplemente quieres sobrevivir al invierno con este abrigo funcional y versátil, sigue las claves de estilo de Jennifer Lopez. Es una compra asegurada que podemos incluso regalar a nuestra madre por Reyes Magos o aprovechar las rebajas de enero para adquirirla.