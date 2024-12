El plumífero de Ana Rosa Quintana para un plan navideño es el que pedirán las mujeres 60+ a Papá Noel

Ana Rosa Quintana tiene el plumífero más elegante que combina con todos los looks de Nochebuena. Quedan pocas horas para celebrar una de las cenas más esperadas del año con nuestro círculo de amigos más íntimos o familiares. Si esta vez eres invitada, una de las mayores preocupaciones que tendrá es encontrar el estilismo navideño perfecto con el que no defraudar. Y es que, a lo largo de estas semanas, no hemos parado de dar lluvia de ideas sobre cómo triunfar en tu estilismo de Navidad. No obstante, si todavía no lo tienes, las celebridades se han ocupado de aprovechar los previos instantes a darte más lecciones de moda, como el traje blanco favorito de Isabel Preysler que Tamara Falcó se pondrá para Nochebuena o Carmen Lomana con un vestido de tartán para convertirse en la reina de la Nochebuena.

La tarea complicada se basa en encontrar el abrigo ideal para combinar con todas las propuestas estilísticas que llevaremos para estas fiestas. Porque no todos tienen la capacidad de estar coordinados con una estética elegante o festiva. Bien es cierto que las editoras de moda han confirmado (cientos de veces) que los abrigos de pelo son una de las alternativas más exitosas. Pero, sabemos que no son agrado de todo el mundo. Es por ello que, Ana Rosa Quintana ha vuelto a solventar nuestras necesidades con el plumífero que desearán las mujeres 60+. Y es que esta noche de lunes, Ana Rosa Quintana se ha desplazado hasta Sevilla para asistir al evento navideño organizado por la Fundación Alalá, que tiene el objetivo de conseguir la integración social de jóvenes, a través del arte, la cultura, el deporte. La periodista se ha convertido en toda una editora de moda, puesto que tiene en cuenta todas las tendencias del momento correspondiente para impresionar con sus looks de invitada. Sin ir más lejos, debemos recordar el icónico vestido de estampado de leopardo con el que deleitó en la gran fiesta de Navidad de la televisión. Ahora, se ha decantado por un diseño de efecto terciopelo en negro de corte midi y recto, que ha combinado con sandalias de tacón cómodas y el plumífero más versátil para todas las ocasiones.

Ana Rosa Quintana en un plan navideño. Gtres

El plumífero perfecto para las mujeres 60+ para la cena de Navidad

Ana Rosa Quintana ha conseguido cambiar nuestras ideas de los estilismos de Nochebuena con este plumífero calentito y fashionista. Se trata de un modelo de corte mini protagonizado por un color en negro jaspeado con mucha personalidad, que también llama la atención por sus toques de efecto pelo, tanto en la capucha como en las mangas. No cabe duda de que es una manera de reinterpretar el típico plumífero que todas las mujeres 60+ tienen en su armario a través de detalles que no dejan indiferente a nadie.

Nos olvidaremos de los abrigos de pelo para presumir del plumífero de Ana Rosa Quintana para disfrutar de un plan navideño horas antes de Nochebuena.