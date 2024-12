Jennifer Lopez es la reina del après-skin con las botas de pelo que las amantes de la nieve necesitan este invierno

El zapatero de Jennifer Lopez no tiene fin, es un hecho, y sinceramente, ¿quién no querría colarse en el vestidor de la cantante y tener a su disposición el calzado más tendencia de la temporada? A nosotras se nos hacen los ojos chiribitas cada vez que vemos a la estadounidense marcarse lookazos que van más allá de su vestuario, por nombrar algunas de las botas que nos han robado el corazón en los últimos meses están las botas altas de estampado leopardo que combinó como la diva que es con un total look o el último look pre-Navidad con las UGG de plataforma que todas las fashionistas tienen en su armario de invierno. Pero esta vez Jennifer Lopez ha ido un paso más allá y nos ha dejado boquiabiertas con un look aprés-ski que estamos seguras las amantes de la nieve copiarán esta temporada invernal.

En el día de Navidad, Jennifer Lopez ha vuelto a demostrar que el estilo no está reñido con las bajas temperaturas. Captada paseando por las calles de Aspen, la cantante optó por un conjunto après-ski que combina funcionalidad y glamur, perfecto para disfrutar de la nieve sin renunciar al estilo. Como puedes intuir la prenda estrella de este look fueron las botas de pelo, que se consolidan como el complemento imprescindible del invierno. Con un acabado voluminoso y forradas de piel sintética, unas botas de este estilo no solo aportan calidez, sino también un toque de lujo que transforma cualquier outfit invernal en un éxito total.

El look après-ski de Jennifer Lopez para ser la mejor vestida en las pistas de nieve este invierno

Pero no fueron las botas lo único que llamó la atención, Jennifer Lopez complementó su outfit con una parka negra acolchada de capucha de pelo, una prenda versátil que refuerza la estética cozy-chic. Debajo, eligió un jersey de punto con motivos geométricos en tonos neutros, muy acorde con el espíritu alpino, que se combinó magistralmente con unos pantalones ajustados para equilibrar las proporciones. Para rematar el look como la diva que es, la cantante se decantó por un Lady Dior, un pequeño bolso negro de mano con detalles acolchados que añadió ese toque urbano que las celebrities adoran para complementar de manera elegante la temática deportiva del look.

Por lo que si estás planeando un viaje a la montaña o simplemente quieres incorporar esta tendencia en tu día a día este invierno, las claves para lograrlo están en equilibrar prendas técnicas con piezas que aporten sofisticación. Una parka calentita, unas botas de pelo y un jersey de punto pueden convertirse en tus aliados perfectos.

El look après-ski de Jennifer Lopez. Gtres

Jennifer Lopez lo ha vuelto a hacer, ha cogido una tendencia clásica y la ha elevado a un nivel completamente nuevo. Así que, ya sabes, este invierno saca tus botas de pelo y prepárate para ser la reina del après-ski, con permiso de JLo, claro.