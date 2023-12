El jersey de cuello alto más básico (y blanco) de Isabel Díaz Ayuso es el que no puede faltar en nuestra maleta de Navidad

De blanco va los estilismos hoy para las políticas, de la camisa con lazada de Yolanda Díaz al jersey de cuello alto más básico de Isabel Díaz Ayuso. Porque si ayer Isabel Díaz Ayuso volvía a apostar por un look más casual con jeans y camisa verde, hoy lo ha hecho con un outfit mucho más elegante para una mañana en la Asamblea de Madrid. Y como la Navidad ya está a la vuelta de la esquina, nosotras solo podemos pensar en los looks que vamos a llevar, o en los que vamos a meter en la maleta, si volvemos a casa o nos vamos de viaje. A un lado de los jerséis más navideños que no están hechos para todas las mujeres, están los jerséis de cuello alto más básicos en algún color elegante como este blanco de Isabel Díaz Ayuso. Aunque el rojo también sea otra gran opción para Navidad, y además máxima tendencia.

La moda es un elemento no verbal muy importante para la comunicación política y los trajes de chaqueta y pantalón son uno de los estilismos favoritos de las mujeres de la política. Asimismo, el blanco da una sensación de inocencia y claridad como este jersey de cuello alto que Isabel Díaz Ayuso ha combinado con unos pantalones negros.

Isabel Díaz Ayuso asistirá esta tarde a la inauguración del nuevo Belén instalado por el Ayuntamiento de Majadahonda en la Casa de la Cultura Carmen Conde.