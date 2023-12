La blusa con lazada de Yolanda Díaz es la que aman las royals hasta con vaqueros clásicos

Las políticas están de moda, y sus looks también. Si Isabel Díaz Ayuso nos inspira a diario con su estilo, ahora también se ha sumado al carro Yolanda Díaz y nos lo ha vuelto a demostrar en el Congreso de los Diputados. Un estilismo de Yolanda Díaz que nos ha recordado al de la Reina Letizia hace unas semanas marcado por el estilo preppy con la camisa con maxi lazada que no falta en el armario de la royals. Las prendas y accesorios de tradición clásica y elegante, con reminiscencias college, entran con fuerza en escena, reviviendo los looks del Upper East Side en Gossip Girl o el vestuario de The talented Mr Ripley, y ahora es la Reina quien las luce en este estilismo de tarde. Pero, la máxima distinción se obtiene con una blusa con lazada al cuello como ha hecho Yolanda Díaz esta semana de diciembre.

La moda es un elemento no verbal muy importante para la comunicación política y los trajes de chaqueta y pantalón son uno de los estilismos favoritos de las mujeres de la política. Asimismo, el blanco da una sensación de inocencia y claridad que quizá Yolanda Díaz quiera transmitir cada vez que lo usa. Pero esta vez Yolanda Díaz se ha olvida de su traje blanco favorito, por esta camisa con lazada, aunque también en blanco.

El Congreso celebra su primer control de la legislatura con la ausencia de Sánchez J.J. Guillén EFE

Prueba de ello suele a llegar a golpe de street style durante las semanas de la moda, momento en el que las insiders maduras y las más jóvenes coinciden en muchas ocasiones en los mismos diseños o tendencias. Una camisa que llevaría perfectamente Tamara Falcó.