¿Por qué Isabel Preysler es la única invitada que ha cambiado de sitio a Pablo Motos? Este es el truco de estilo (y belleza) que todas tenemos que conocer

Todos tenemos un lado bueno, e Isabel Preysler tiene claro el suyo. ¿Volverá a cambiar de lado de la mesa a Pablo Motos esta noche? De momento es la única invitada que lo ha conseguido, y fue hace ocho años. Isabel Preysler es sin duda la gran protagonista de las últimas semanas desde que vio la luz ' Isabel Preysler: Mi Navidad' en Disney+. Un documental de dos capítulos que poco podemos ver de la Navidad de la reina de corazones, pero si nos podemos fijar en sus looks y en su casa. Y parar promocionar esta serie, Isabel Preysler visita esta noche'El Hormiguero' con Pablo Motos, ocho años después de la primera visita cuando consiguió que se cambiara de sitio. Si el otro dí recordábamos el estilismo que escogió Isabel Preysler aquel día, en su primera visita a 'El Hormiguero', hoy recordamos el cambio de lado de Pablo Motos.

"La gente notará que estamos cambiados, ¿por qué te gusta más ese lado?", le preguntó el presentador. "Porque tengo mejor este que éste", contestó ella señalando el perfil derecho de su cara. Preysler identificó su lado bueno al separarse de Julio Iglesias, según contó en el programa. "Él también tenía el suyo y siempre me colocaba en mi lado malo. En las fotos de esa época me veía muy pepona", relató. Como no podía ser de otra manera, Isabel Preysler optó por un 'total look' negro de lo más estilizar y elegante de esos que nunca fallan. Un top negro con los hombros al descubierto que es tan tendencia esta temporada, con pantalones negros y un cinturón ancho para marcar cintura.

Veremos si esta noche, de nuevo, Isabel Preysler consigue que Pablo Motos cambie su sitio en la mesa para presumir de su perfil bueno.