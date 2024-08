Kamala Harris acepta la candidatura a la presidencia de los Estados Unidos con traje de Chloé, la marca favorita de las chicas bohemias

El mundo de la moda se entrelaza, una vez más, con la política en un escenario crucial para el futuro de Estados Unidos.Kamala Harris, quien ya ha hecho historia como la primera mujer vicepresidenta del país, ha dado un nuevo paso en su carrera política al aceptar oficialmente la candidatura a la presidencia en la Convención Nacional Demócrata (CND) de 2024. Sin embargo, más allá de su discurso inspirador y su presencia carismática, lo que también ha captado la atención de todos ha sido su elección de vestuario: un elegante traje de dos piezas de la firma francesa Chloé.

En un momento donde la imagen y el mensaje se funden en un solo gesto, Harris optó por un conjunto que no solo refleja su poder y determinación, sino que también conecta con una estética que es sinónimo de sofisticación y libertad. La elección de Chloé no es casualidad; esta marca, conocida por su estilo bohemio y chic, ha sido la favorita de muchas mujeres influyentes que desean proyectar una imagen de autoridad sin renunciar a su feminidad y sensibilidad.

Kamala Harris con total look azul en la CND 2024. Gtres

El traje, de un tono azul profundo, es una declaración en sí misma. En un entorno político donde cada detalle es analizado y donde la moda se convierte en un vehículo de mensajes implícitos, Harris ha sabido una vez más, utilizar su outfit como una extensión de su discurso. El color azul, tradicionalmente asociado con la calma, la estabilidad y la confianza, envía una clara señal de liderazgo. Además, la elección de una marca como Chloé, que históricamente ha sido un emblema de la mujer moderna y bohemia, sugiere una sutil, pero poderosa inclinación hacia la inclusión, la diversidad y la apertura a nuevas ideas.

El conjunto de dos piezas de la maison francesa, compuesto por una chaqueta entallada y unos pantalones de corte recto, se distingue por su impecable sastrería y su caída fluida. Este tipo de traje, aunque aparentemente sencillo, está cargado de simbolismo. Es un claro exponente del power dressing, una tendencia que ha redefinido el armario de las mujeres en puestos de poder durante las últimas décadas. Para quien no esté familiarizado con este concepto, se refiere a la capacidad de la ropa para empoderar a quien la lleva, y que ha sido abrazado por figuras femeninas en todo el mundo, siendo la candidata demócrata una fiel representante.

Kamala Harris con total look azul de Chloé. Gtres

Además del impecable traje de dos piezas de Chloé, otro detalle que no pasó desapercibido en la elección de vestuario de Kamala Harris fue la camisa que llevaba debajo, cerrada con el icónico pussy bow. Este lazo, que se ata al cuello de la blusa, se ha convertido en un símbolo de la moda femenina con un fuerte componente de empoderamiento. Originariamente popularizado en las décadas de los 60 y 70, el pussy bow ha sido una elección recurrente entre mujeres que buscan proyectar autoridad y elegancia en un entorno predominantemente masculino. La camisa, en el mismo tono azul profundo que el traje, refuerza el lookmonocromático elegido por la candidata demócrata. Este tipo de estilismos, donde se opta por un solo color en todo el conjunto, no solo alarga visualmente la figura, sino que también añade una capa adicional de sofisticación y coherencia a quien lo lleva.

La Convención Nacional Demócrata de 2024 no solo será recordada por el impacto político, sino también por cómo, en un solo conjunto, Kamala Harris encapsuló la esencia de una líder que está lista para guiar a su nación con firmeza, sin dejar de lado su estilo distintivo y su conexión con las raíces más bohemias de la moda contemporánea.