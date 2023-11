El look de aeropuerto de Isa Pantoja es el más real y el que más nos representa a todas

Hay que ser sincera, aunque sea periodista de moda, este fin de semana me fui de viaje a Malta con el look más cómodo y calentito en chándal gris. Porque aunque ayer amamos el look de aeropuerto de la Reina Letizia con blazer lima de pana, ninguna de nosotras viajamos así, a no ser que ser de obligación máximo por trabajo. Por eso ha sido ver a Isa Pantoja volviendo de su luna de miel en el aeropuerto, y darnos cuenta que es el outfit más real y el que más nos representa a todas; sudadera y vaqueros. Pero no unos jeans cualquiera, si no unos con el bajo acampado de esos que estilizan a todas las mujeres y que son especialmente perfectos para las chicas bajitas como ella. Una luna de miel al más puro estilo 'Memorias de África' en el que han disfrutado de la naturaleza más salvaje, durmiendo en impresionantes cabañas o viendo de cerca animales como jirafas, rinocerontes o cebras, y en el que han convivido con una tribu local que les ha enseñado sus costumbres.

Pero todo lo bueno se acaba, e Isa Pantoja ya está de vuelta en España con el estilismo casual que todas llevamos al aeropuerto, sin postureos y con una dosis de realidad en los looks que a veces todas necesitamos, fuera del mundo celebritie e influencer. Porque con este frío que hace en Madrid, la realidad es que solo nos apetece ir en sudadera o no salir del nórdico. Por eso, la hija de Isabel Pantoja es el estilismo más real y sincero que vamos a ver hoy.

El look de aeropuerto de Isa Pantoja. Gtres

Porque sí, los jeans campana quedan igual de bien tengas 20 que 40 años, y este outfit es un buen ejemplo de ello.