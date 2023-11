El lookazo de aeropuerto más elegante de la Reina Letizia es el que nosotras vamos a llevar a la oficina

Empieza el viaje de estado de los Reyes a Dinamarca y nosotras no podemos tener más ganas de ver todos los looks de la Reina Letizia. Don Felipe y Doña Letizia viajan oficialmente a Dinamarca acompañados por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en funciones, José Manuel Albares. Este lunes por la mañana han partido del Pabellón de Estado de la Terminal T-4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a Copenhague. A primera hora de la tarde, los Reyes se trasladarán al Palacio de Amalienborg donde realizarán una Foto oficial con Su Majestad la Reina Margarita de Dinamarca, y nosotras no podemos tener más ganas de ver los lookazos de que deja la Reina Letizia como este outfit de aeropuerto que nosotras vamos a llevar a la oficina este invierno. Además, esta noche hay cena de gala, lo que significa que la Reina sacará otra vez las joyas del joyero real.

Dinamarca fue el primer país que visitó tras convertirse en Reina, en 2014, y, sobre todo, fue el lugar donde la Reina Letizia inauguró su vida oficial como princesa, una semana antes de convertirse en la esposa de Felipe VI, el 14 de mayo de 2004. Se celebraba la boda real de los príncipes Federico y Mary y Doña Letizia brillo en todas sus apariciones vestida por Lorenzo Caprile, sobre todo con el vestido rojo de la boda que aún es uno de nuestros favoritos hoy en día. Pero para este viaje a Dinamarca, la Reina Letizia ya ha empezado enamorándonos con su primer look de aeropuerto.

El look de aeropuerto de la Reina Letizia. Gtres

Un total look negro que la Reina Letizia ha combinado con una blazer verde lima de lo más llamativa debajo de su abrigo negro de paño para las bajas temperaturas, pantalones negros y botines de tacón sensato a tono. Un sencillo beauty look y su melena recogida en un moño bajo para no despeinarse con el viento.