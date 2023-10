Por fin descubrimos el vestido de novia más clásico de Isa Pantoja que nos ha sorprendido a todos

El secreto mejor guardado de una boda siempre es el vestido de la novia, y con la boda de Isa Pantoja no iba a ser menos. El viernes pudimos ver los looks de todas las invitadas, con una Anabel Pantoja radiante con un vestido de la firma de Rocío Osorno, y este lunes gracias a la exclusiva de la revista Lecturas hemos podido descubrir por fin el vestido de novia de Isa Pantoja. Un diseño clásico, que nos ha sorprendido a todos por su elegancia y sencillez. Aunque estando detrás Hannibal Laguna, nada podía fallar. Esta conocida firma ha sido la encargada de realizar los dos vestidos que la novia que la hija de Isabel Pantoja ha lucido durante la boda. De momento, hemos podido ver el primero, en un blanco radiante y de lo más clásico. Un Hannibal Laguna que celebra 35 años de carrera y que es un su último desfile de novia en Madrid ya pudimos observar como el diseño abullonado ganaba relevancia sobre otros patrones. La longitud, siempre larga como seña de elegancia y distinción, y los puños, ajustados y abotonados.

"El vestido de novia de Isa Pantoja lleva mangas. La espalda al aire. No tiene volumen. No tiene lentejuelas. No tiene bordados. Es clásico. Y, sin ser absolutamente cerrado, es bien tapadito en la parte de el pecho", eso es lo que se había comentado en Telecinco antes de la boda y lo hemos confirmado. El vestido de novia de Isa Pantoja es clásico, con escote cuadrado a caja, mangas abullonadas, cintura marcada y ha lucido un velo a mitad de cuerpo. Además, su melena recogida en un moño bajo con raya al medio y un ramo con rosas blancas. Todo muy clásico.

Deseando estamos de ver si con el segundo vestido de novia, Isa Pantoja ha arriesgado más y ha salido de la novia tan clásica con la que nos ha sorprendido.