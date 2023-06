El look más casual de Sara Carbonero con leggings y zapatillas blancas para una escapada a la montaña

"Abre el camino, no lo sigas", así empieza Sara Carbonero el fin de semana con una escapada a la montaña de lo más inspiradora. Sara Carbonero nos acaba de regalar un instante de calma que siempre necesitamos tanto. Si el otro día se vestía de sirena con un vestidazo de cristales para ser la reina de un evento en Madrid, hoy nos deja su look más relajado para una escapada al campo en calma. Porque si ayer fichábamos la falda midi con volumen de Zara que las mujeres de 50 años ya han estrenado, si el otro día lo hacía con estos pantalones de punto cómodos y fresquitos que ha estrenado Sara Carbonero, rebajados y de su marca, SlowLove, hoy lo hace con leggings y zapatillas blanca. Y lo mejor de todo es que estilizan al máximo ya sea con zapatillas o con zuecos Birkenstock como los que llevaba la periodista en su escapada al campo. Porque si los vestidos son el uniforme perfecto de junio, estos pantalones verde de estructura de Sara Carbonero son los que no pueden faltar en nuestra maleta de vacaciones o de escapada de fin de semana como ha hecho ella.

Unos leggings que han vuelto a ser tendencia este 2023 y que Sara Carbonero ha rescatado de su armario para meter en su maleta de vacaciones para una escapada a la montaña de lo más relajante y bucólica. Porque ya sabemos que a Sara le encanta todo lo que tenga que ver con esa forma más hippie y 'slow' de ver la vida, y con este nuevolook de lo más relajado lo ha vuelto a demostrar con los leggings que más estilizan con zapatillas blancas.

El look de Sara Carbonero para una escapada a la montaña. @saracarbonero

Unas zapatillas blancas de Sara Carbonero que tienen una suela con un poco de plataforma para ganar esos centímetros que siempre estilizan sin renunciar a la comodidad.