Los leggings de tiro alto (y efecto tipazo) de Paula Echevarría se llevan con botines bastos y van a ser tu uniforme de invierno

O los amas, o los odias. No hay término medio. Eso es lo que nos pasa con los leggings, y aunque muchas juramos que no los volveríamos a llevar en nuestros looks de calle, han vuelto con toda la fuerza del mundo a la moda. Y Paula Echevarría no ha dudado en sacarlos de su armario para lucirlos por las calles de Madrid con los estilismo más glamurosos. Paula Echevarría también ha caído rendida a la vuelta de los leggings a nuestra vida. Si el otro día se apuntaba a los pantalones de cintura rara más tendencia que ya conquistaron a Victoria Federica el año pasado, o a la vuelta de los pantalones pitillo para este invierno 2023, ahora la actriz asturiana nos deja claro que los leggings están de regreso en el armario de las que más saben de moda. Lo que sí tenemos claro es que Paula Echevarría ha empezado el año como la reina de las tendencias y los lookazos. Si antes de despedir 2022, nos dejo claro que las botas UGG eran las más virales del invierno o que necesitamos unas botas muy altas en nuestra vida como Mariló Montero, la Reina Letizia o Georgina Rodríguez, ahora nos deja claro cuáles son los tres modelos de pantalones que no pueden faltar este invierno en nuestro armario. Y lo mejor de todo, es que además de ser cómodos, hacen tipazo y combinan con un look más casual o cool.

Porque si los leggings han vuelto, el look de Paula Echevarría es todo lo que necesitamos en nuestro armario. Por algo la actriz cada año se convierte en una de las mujeres mejor vestidas de España, y este estilismo nos lo confirma. Hace unos años, nadie hubiese pensado que estaríamos suspirando y anhelando esas mallas que siguen la última tendencia y que, de paso, ya reina entre los diferentes maniquís. Y más aún como las combina Paula.

Paula Echevarría con leggings y botines. FOTO: @pau_eche

Paula Echevarría ha optado por lucir un total look negro para combinar estos leggings de tiro alto con cremallera, con un top negro, chaqueta de estilo Chanel también en negro, botines bastos con toques dorados y sombrero.