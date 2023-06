Sara Carbonero reaparece para deslumbrar con este vestidazo de cristales siguiendo la tendencia sirena para una noche de premios en Madrid

Sara Carbonero ha reaparecido en un acto publico y ha vuelto a posar para los compañeros fotógrafos, y eso no nos puede hacer más ilusión. No solo porque nos ha dejado un nuevo lookazo de alfombra roja, si no porque además nos encanta que poco a poco recuperar su vida pública. La revista Elle ha celebrado la segunda edición de los premios ELLE ECO Awards, unos premios que tienen como objetivo cambiar la conciencia colectiva con el fin de modificar el futuro de nuestro planeta, y ahí estaba Sara Carbonero junto a Isabel Jiménez para recibir un premio a su marca de moda sostenible, SlowLove. Pero no solo ellas, también hemos visto a Elsa Pataky, o a la diseñadora Stella Jean. Pero sin duda nosotras nos quedamos con el espectacular vestido de cristales de Sara Carbonero de Stella McCartney, de colección sostenible, que cuesta casi 4.000 euros y con el que parece que la periodista se ha sumado a la moda sirena o 'mermaidcore' que tanto está triunfando tras el estreno de 'La Sirenita' de Disney.

Si en 2020 firmas como Versace la presentaron sobre pasarelas, ahora son incontables las marcas que están vistiendo, no solo a sus modelos, sino también a celebrities y expertas de moda del street style con esta tendencia, ya apodada en TikTok como 'mermaidcore'. Colas largas, lentejuelas grandes que simulan escamas, prendas con efecto mojado y ahora Sara Carbonero con este espectacular vestido de corte sirena hecho con cristales. Un diseño conscious de Stella McCartney en seda, aplique de cristal, escote redondo, espalda de nadador y diseño largo con el que Sara se ha convertido en la reina de la noche.

Sara Carbonero con vestido de Cristales. GTRES

Un vestido de efecto tipazo, con cristales y transparencias que Sara Carbonero ha combinado con unas sandalias de plataforma para estilizar aún más y su larga melena ondulada.