El look más rompedor de Sara Carbonero con los vaqueros que todas tenemos en el armario

Sara Carbonero ya ha vuelto a Madrid tras pasar unos días en su pueblo, y lo ha aprovechado para pasar una tarde de amigas con la maquilladora Vicky Marcos que además le ha hecho un 'make up' de lo más especial, y la periodista le ha dedicado unas bonitas palabras y un claro mensaje de empoderamiento femenino. "Y entonces llega Vicky Marcos haciendo magia y le pone color y fantasía a un lunes muy lunes. Llevaba todo el día emocionada hasta las lágrimas con la actuación de Amaia Montero, en bucle con “Rosas”, quisimos hacerle nuestro humilde homenaje y salió esto. Y me cambió la mirada, no solo por fuera. De verdad, Amaia, gracias por darnos alas y esperanza, por tu valentía y tu fuerza, con esa elegancia y saber estar, con esa voz inconfundible y esa canción que pasen los años que pasen, será siempre un himno y nos pegará pellizco de los buenos. Tu música es terapia y es muy necesaria para acallar los ruidos. Te mereces todo lo bueno. Te vamos a esperar siempre. Aprovecho para añadir que vivan las mujeres que ayudan a otras mujeres, (precioso gesto de Karol G), que brillan juntas y no se ven como una amenaza. Tengo la suerte de estar rodeada de muchas y qué bueno…Seamos tribu", dice Sara Carbonero.

Pero además de salir de su zona de confort con este maquillaje con eye liner y máscara de pestañas en rosa, Sara Carbonero nos ha dejado un estilismo de esos con básicos que todas tenemos en nuestro armario pero que siempre nos salvan de un apuro y se pueden convertir en lookazos depende de cómo lo combines. Y es que Sara ha optado por unos vaqueros de tiro alto, con un to negro de lo más especial y un cinturón con ese toque tan boho que le gusta a la periodista.

El look de Sara. @vickymarcosg

Un estilismo que además ha completado con unos maxi pendientes de aro XL que le dan ese toque más 'bichota' a su maquillaje en tonos rosas.