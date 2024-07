De Hiba Abouk a Ana Mena o Alba Díaz, los looks del último concierto de Karol G en Madrid

Se han terminado los días más 'bichotes' en Madrid con el último concierto de Karol G en el Santiago Bernabéu. O lo que es lo mismo, vamos a dejar de ver sombreros rosas por las calles y los transportes públicos de Madrid, porque el 'efecto bichota' se ha sentido aún más que el de Taylor Swift. Después de que el domingo por la noche la gran protagonista fuera Amaia Montero subiendo al escenario después de dos años sin cantar por sus problemas de salud mental, el lunes de la catalana Bad Gyal, anoche no hubo ninguna sorpresa, y finalmente Shakira no apareció en el escenario como se había rumoreado. Pero a cambio hemos tenidos los looks influencers y celebrities como en los últimos días, desde la aparición de Hiba Abouk en el ojo del huracán por las fotografías que salen hoy en quioscos de su supuesto romance con Escassi, a Ana Mena o Alba Díaz.

En el cuarto día de concierto de Karol G en la capital, no sorprendía que Hiba Abouk fuera una de las afortunadas que podría disfrutar de su espectáculo. Luciendo su nueva melena rosa, conjunto estampado de crop top y pantalón campana con sandalias de plataforma llegaba al Estadio Santiago Bernabéu con prisa y con miedo a perderse el inicio del concierto. Se justificaba ante la prensa diciendo: "llego tardísimo al concierto". Sin duda, la más 'bichota' con su nuevo color de pelo que no podía ir más a la perfección con el movimiento rosa de estos días en Madrid.

Hiba Abouk. Gtres

Ana Mena ha optado por un vestido negro muy dosmilero con botas altas pese a la ola de calor en Madrid, y ningún toque rosa en su estilismo.

Ana Mena. @anamenaofficial

Alba Díaz sí que ha cumplido el 'dress code' rosa que ha inundado Madrid estos días con vestido rosa ajustado al cuerpo, bolso rosa y el característico sombrero a tono que ha inundado las calles de la capital.

Alba Díaz. @Albadiazmartin

Y con esto se terminan los cuatro días de concierto de Karol G en Madrid y todos los estilismos que nos han dejado de celebrities acudiendo al estadio.