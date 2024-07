El look de Xisca Perelló para presenciar la victoria de Nadal en París es el que las chicas más pijas de Madrid llevan a la 'ofi' en agosto

De la intensa lluvia de las dos primera jornadas, al calor y al intenso sol de este domingo en los Juegos Olímpicos de París 2024, y ahí no ha fallado Xisca Perelló para animar a Rafa Nadal en su primera victoria en solitario, que esta mediodía se volverá a enfrentar a Djokovic. El tenista español Rafa Nadal doblegó (6-1, 4-6, 6-4) al húngaro Marton Fucsovics este domingo en su estreno en el torneo individual de los Juegos Olímpicos de Paris 2024, para citarse en segunda ronda con el serbio Novak Djokovic, en el 60º episodio entre ambos y en el mismo escenario que su último encuentro hace dos años. Y mientras esperamos con que look nos sorprende en esta jornada vamos a repasar el estilismo de ayer de Xisca.

Si para la inauguración de los Juegos Olímpicos optó por un estilismo muy elegante en blanco con un toque Chanel con chaqueta de tweed, para esta jornada de domingo en un caluroso Roland Garros, Xisca Perelló optó por lucir un conjunto de camiseta y short verde satinado. Un conjunto cómodo y fresquito, a la par que elegante que es una perfecta opción para ir a la oficina en agosto las que tenemos que trabajar. Estamos acostumbrados a los looks sencillos, clásicos y casuals de Xisca Perelló, pero no tan deportivos como el que nos ha dejado en esta fotografía en la cuenta de Instagram de Rafa Nadal. La joven se mueve entre los básicos en tonos neutros y los 'little black dress' para crear looks frescos y juveniles, aunque con algunas pinceladas de lo más elegantes y a la última. Los looks de sport, sencillos y sin estridencias, son otra de las normas que siempre cumple a rajatabla.

Xisca Perelló en el partido de Rafa Nadal. Gtres

Un estilismo que Xisca ha completado con sombrero borsalino y gafas de sol para sobrellevar el sol y el calor que hacía ayer en París. Pendientes quedamos de su estilismo este mediodía en la central de Roland Garros.