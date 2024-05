El look de Xisca Perelló para la despedida de Nadal de Roland Garros es el que las chicas más pijas de Madrid llevan en primavera

Tarde de lo más emotiva en Roland Garros con la derrota y despedida de Rafa Nadal, con Xisca Perelló entre lágrimas junto a su pequeño. El tenista español Rafa Nadal se despidió este lunes de su andadura en el torneo de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada, después de no poder superar el duro examen del alemán Alexander Zverev, ganador de un bonito duelo en tres sets por 6-3, 7-6(5), 6-3, tras más de tres horas de partido donde dejó una buena imagen competitiva y de tenis. Y nosotras nos hemos tenido que fijar en el estilismo de su mujer, Xisca Perelló, por que es el look perfecto para las chicas de Madrid más pijas en primavera. Porque si los pantalones blancos son un 'must' en su armario, la blusa blanca de estilo bohemio es todo un acierto. Eso sí, ella clásica en su vestimenta, no se ha apuntado a la tendencia 'tenniscore' que nos ha conquistado a todas, como este fin de semana a Violeta Mangriñán que no se ha querido perder el torneo de tennis en París.

Un 'total look' en blanco de Xisca Perelló que es de lo más acertado para una tarde de tenis en mayo, y también para ir a la oficina hasta que llegue el verano. Se trata de una blusa de manga larga abullonada de estilo ibicenco, conjuntado con unos vaqueros campana a tono, que ha combinado también con unas zapatillas blancas en un estilismo de lo más monocromático y olvidándose de sus queridas alpargatas, que además representan muy bien el estilo de las chicas mallorquinas. Un estilismo en blanco al que le ha dado el toque final con un cinturón de piel marrón de Valentino valorado en 480 euros y con logo bañado en latón dorado.

El look de Xisca Perelló en París. Gtres

En las gradas, en las imágenes que se veían de Xisca, su mujer, con su hijo, la tristeza, parecían señalar que lo dejaba, pero Nadal lo dejó abierto. ""No sé si será mi última vez. No lo puedo asegurar", ha dicho Rafa en cuanto ha cogido el micrófono. Antes ha hablado Zverev, con mucha humildad: "Gracias, Rafa por todo lo que has hecho por el tenis. Es un honor haber jugado este partido frente a él. Es suy momento y yo no quiero hablar mucho", ha dicho.