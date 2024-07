El look más chandalero (y cómodo) de Xisca Perelló en su viaje a Grecia con Rafa Nadal

Estamos acostumbrados a los looks sencillos, clásicos y casuals de Xisca Perelló, pero no tan deportivos como el que nos ha dejado en esta fotografía en la cuenta de Instagram de Rafa Nadal. La joven se mueve entre los básicos en tonos neutros y los 'little black dress' para crear looks frescos y juveniles, aunque con algunas pinceladas de lo más elegantes y a la última. Los looks de sport, sencillos y sin estridencias, son otra de las normas que siempre cumple a rajatabla. En su viaje a Grecia con Rafa Nadal, siempre discreta, siempre en un segundo plano. Así es la personalidad de Xisca Perelló, la mujer de Rafa Nadal y directora de la Fundación Rafa Nadal. Les hemos visto posar con un atardecer en uno de los puntos más bonitos de Grecia, el pueblo de Sani, donde se encuentra una sede del Centro de Tenis 'Rafa Nadal'.

Unos estilismos veraniegos y cómodos de Rafa Nadal y Xisca Perelló para disfrutar de un día de trabajo parece en Grecia, pero también con tiempo para disfrutar de este maravilloso atardecer. Con un pantalón corto y una camiseta estilizada por dentro de la goma del pantalón, Xisca deja claro que es uno de esos conjuntos básicos que nunca pueden faltar en una maleta más relajada de verano. Porque no todo van a ser vestidos ibicencos como el de Georgina Rodríguez, el look de la mujer de Nadal es el más realista que todas llevaríamos de vacaciones.

Un estilismo deportivo en verde de Xisca Perelló, que tanto puedes llevar en tus vacaciones con unas zapatillas para hacer turismo o con unas alpargatas planas o de plataforma de lo más cómodas.