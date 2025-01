Lourdes Montes se ha comprado el chaleco de terciopelo bordado que le va a querer robar Tana Rivera para el Día de Reyes

Lourdes Montes nos acaba de crear una gran necesidad de moda con este chaleco de terciopelo bordado perfecto para el Día de Reyes. Es tan bonito, rebajado y bohemio que hasta se lo va a querer copiar Tana Rivera. A lo largo de estos últimos días, tanto la socialité española como las influencers se han encargado personalmente de ofrecer una lluvia de ideas de cómo triunfar con tu estilismo este invierno. Desde con los vestidos de invitada glamurosos (y baratos) hasta los trajes de efecto tipazo que ya están llevando las mujeres 50+. Pues bien, ha llegado la hora de la verdad, momento en el que por fin descubrimos todos los estilismos de las famosas para empezar el año.

Y no podemos comenzar mejor que con la propuesta estilística de Lourdes Montes con la pieza más llamativa que, además de evitarnos el frío a toda costa, nos otorga un plus de elegancia. Con ese toque bohemio que tanto nos gusta, y además rebajado de la firma Hoss Intropia. A Chloé le debemos que este otoño 2024 todas quieran vestir como Florence Welch: el primer desfile de su nueva directora creativa, Chemena Kamali, abrió la puerta a esas prendas vaporosas que ya triunfaron con el cambio del milenio. “A pesar de no ser la mayor tendencia esta temporada en términos de volumen, fue uno de esos momentos de la semana de la moda en la que todo el mundo decía ‘oh, esto volverá a ser enorme’”, cuenta Sofia Martellini, senior strategist de moda femenina en la agencia de predicción de tendencias WGSN.

Chalco bordado. Lourdes Montes

Chaleco terciopelo bordado de Hoss Intropia (rebajado a 79 euros)

Chaleco. Hoss Intropia

Una prenda que definen así en la web de la marca: "El chaleco Eva de Hoss Intropia aporta una pincelada de brillo al guardarropa de invierno. Destaca por su ausencia de mangas y su corte recto, con cuello en V y sin cierre. Su material de terciopelo está realzado con bordados en hilo metálico y cuentas doradas que estructuran la prenda. Un chaleco de lo más folk para llevar sobre una prenda femenina".